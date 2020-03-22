Путешествие из Пензы в Москву стало легким и быстрым

С введением карантинов и прочих ограничений, без нарушения скоростного режима, на автомобиле до столицы доехал на 1,5 - 2 часа быстрее, чем обычно. Плавное в пятницу перемещение по МКАДу позволило увидеть одного таксиста в защитной маске.

Удивило и обрадовало одновременно спокойствие и отсутствие тревоги у людей в Подмосковье. На заправках, в супермаркетах, аптеках в масках заметил 2-3 человека, включая себя. Хотя новости о коронавирусе не располагают к чрезмерному оптимизму.

Правительство Италии дало согласие на прилет в страну 8 бригад российских военных вирусологов, медиков с медоборудованием. Для наших войск химической и бактериологической защиты - это проверка себя реально в боевой обстановке.

О бдительности в учреждениях столицы на странице в ФБ рассказал Владимир Мамонтов.

Любознательность в Москве до «Коммунарки» доведет

Москва. У входа в учреждение.

- Запястье!

- Пожалуйста...

- 36 и одна. Проходите.

- Маловато.

- А вам сколько надо?

- 36 и шесть.

- Это подмышкой. А это запястье. И вы с улицы.

- Хорошо, а, допустим, у меня реально 37 и одна подмышкой, а я с улицы. Получается, что по запястью 36 и шесть. Вы меня пропустили, а я-то опасен!

- Зануда, но рассуждаете грамотно. Нет, нас не проведёшь: если бы у вас на запястье при входе была бы температура больше 36-ти и шести, то мы отправили бы вас к врачу на дообследование, и, если подмышкой (или в другом месте) у вас было бы больше 37-ми, плюс сопли, ломота, то всё.

- Что всё?

- «Коммунарка».

- Так, а где врач?

- Да вон сидит.

Точно, в комнатке рядом сидит, очки, повязка, стетоскоп - и смотрит сурово.

- Проходить будем? Или мерять... в другом месте?

Прошёл.

А тем временем главный врач специализированной больницы из «Коммунарки» говорит: «Мы лечим коронавирус с помощью средства от ВИЧ и закона Ньютона». Читайте этот и другие материалы от корреспондентов «Комсомольской правды».