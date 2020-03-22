Путешествие из Пензы в Москву стало легким и быстрым
С введением карантинов и прочих ограничений, без нарушения скоростного режима, на автомобиле до столицы доехал на 1,5 - 2 часа быстрее, чем обычно. Плавное в пятницу перемещение по МКАДу позволило увидеть одного таксиста в защитной маске.
Удивило и обрадовало одновременно спокойствие и отсутствие тревоги у людей в Подмосковье. На заправках, в супермаркетах, аптеках в масках заметил 2-3 человека, включая себя. Хотя новости о коронавирусе не располагают к чрезмерному оптимизму.
Правительство Италии дало согласие на прилет в страну 8 бригад российских военных вирусологов, медиков с медоборудованием. Для наших войск химической и бактериологической защиты - это проверка себя реально в боевой обстановке.
О бдительности в учреждениях столицы на странице в ФБ рассказал Владимир Мамонтов.
Любознательность в Москве до «Коммунарки» доведет
Москва. У входа в учреждение.
- Запястье!
- Пожалуйста...
- 36 и одна. Проходите.
- Маловато.
- А вам сколько надо?
- 36 и шесть.
- Это подмышкой. А это запястье. И вы с улицы.
- Хорошо, а, допустим, у меня реально 37 и одна подмышкой, а я с улицы. Получается, что по запястью 36 и шесть. Вы меня пропустили, а я-то опасен!
- Зануда, но рассуждаете грамотно. Нет, нас не проведёшь: если бы у вас на запястье при входе была бы температура больше 36-ти и шести, то мы отправили бы вас к врачу на дообследование, и, если подмышкой (или в другом месте) у вас было бы больше 37-ми, плюс сопли, ломота, то всё.
- Что всё?
- «Коммунарка».
- Так, а где врач?
- Да вон сидит.
Точно, в комнатке рядом сидит, очки, повязка, стетоскоп - и смотрит сурово.
- Проходить будем? Или мерять... в другом месте?
Прошёл.
А тем временем главный врач специализированной больницы из «Коммунарки» говорит: «Мы лечим коронавирус с помощью средства от ВИЧ и закона Ньютона». Читайте этот и другие материалы от корреспондентов «Комсомольской правды».
ИСТОЧНИК KP.RU