Дефицита продуктов питания в Пензе нет

«Продуктов более чем достаточно, у региона большие складские запасы - и на территории Пензенской области, и на распределительных центрах федеральных торговых сетей за территорией региона. Дополнительные партии продуктов питания поставляются регулярно», - отметил Андрей Бурлаков.

«Отсутствие какого-либо товара говорит только о том, что сотрудники торгового зала, продавцы просто физически не успевают выкладывать его в конкретном магазине".

В торговых сетях отмечают снижение ажиотажного спроса на хозяйственные товары и продукты. Повышения цен на товары местного производства не планируется.

«В случае выявления роста стоимости нужно обратиться в министерство сельского хозяйства или в Роспотребнадзор, чтобы провести проверку и выяснить, с чем это связано. Сегодня у нас нет предпосылок для повышения цен на отечественные продукты питания», - пояснил министр сельского хозяйства региона.

В Пензенской области основных продуктов питания производится в 5-10 раз больше, чем потребляется жителями региона. Удовлетворять заявки местных покупателей будут в первую очередь.