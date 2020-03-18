2020-03-18T18:27:50+03:00
Общество

Дефицита продуктов питания в Пензе нет

Об этом сообщил зампредсед правительства Пензенской области - министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков во время проведения мониторинга торговых сетей в среду, 18 марта
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Фото: пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: пресс-служба Правительства Пензенской области
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«Продуктов более чем достаточно, у региона большие складские запасы - и на территории Пензенской области, и на распределительных центрах федеральных торговых сетей за территорией региона. Дополнительные партии продуктов питания поставляются регулярно», - отметил Андрей Бурлаков.

«Отсутствие какого-либо товара говорит только о том, что сотрудники торгового зала, продавцы просто физически не успевают выкладывать его в конкретном магазине".

В торговых сетях отмечают снижение ажиотажного спроса на хозяйственные товары и продукты. Повышения цен на товары местного производства не планируется.

«В случае выявления роста стоимости нужно обратиться в министерство сельского хозяйства или в Роспотребнадзор, чтобы провести проверку и выяснить, с чем это связано. Сегодня у нас нет предпосылок для повышения цен на отечественные продукты питания», - пояснил министр сельского хозяйства региона.

В Пензенской области основных продуктов питания производится в 5-10 раз больше, чем потребляется жителями региона. Удовлетворять заявки местных покупателей будут в первую очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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