2020-03-18T14:07:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Паника паникой, а здоровье дороже

Скупая бакалею и туалетную бумагу, пензенцы предпочитают игнорировать действительно нужные советы
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Носите маски, господа!Носите маски, господа!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Не устаю повторять: не так страшна пандемия, как та паника, которую вокруг нее раздувают. Накануне вечером получаю сообщение от подруги. В нем - фото пустой полки магазина и комментарий: «На день рождения подари мне макароны». Было бы смешно, если бы не было так грустно: такими темпами к ее празднику бакалея действительно может стать самым желаемым подарком.

Впервые за три дня зашла в магазин. И обмерла: горожане, будто с потравы, сметают с полок все, выносят последнюю муку, едва ли не дерутся за каждый рулон туалетной бумаги. Отрадно, что не забывают про братьев наших меньших: в последнюю неделю дневная выручка некоторых зоомагазинов переваливает за несколько сотен тысяч рублей. И ладно бы, действительно была угроза продуктовой катастрофы, голода, резкого роста цен… Впрочем, если наши соотечественники продолжат вывозить покупки тележками, рано или поздно дело вполне может дойти и до этого. А пока от этого страдают лишь продавцы, вынужденные по десятку раз на дню выгружать товары на полки.

Такими темпами макароны действительно скоро станут самым желанным подарком на все праздники.

Такими темпами макароны действительно скоро станут самым желанным подарком на все праздники.

И ведь не стоит забывать, что в нашем регионе подтвердился только один случай заражения. Знакомый, вернувшийся из столицы, рассказывает: там все еще более глобально. Город встрял в бесконечных пробках, потому что люди отказываются от метро. В государственных учреждениях попасть на прием к руководству невозможно… и далее по списку.

В нашем городе по всему родному району на дверях аптек развешаны объявления «Масок нет». Но что особенно интересно - их действительно нет. Нигде. Вообще. И я говорю вовсе не о наличии в аптеках… Уже не один день все СМИ цитируют министра здравоохранения региона Александра Никишина, который сказал: «Мойте руки и носите маски в людных местах». И что удивительно - руки-то, может быть, народ и моет (по крайней мере, хочется верить в это). А вот в автобусе с начала недели в маске езжу только я одна, ловя на себе косые взгляды.

Кто-то скажет, что просто не хочет создавать панику. Прелестная логика: обнуление ассортимента магазинов в рамках подготовки к возможному карантину панику, видимо, не создает, а вот прилюдное ношение маски, которая является одним из действенных способов профилактики не только пресловутого коронавируса, но и сезонных ОРВИ и гриппа - это достаточное основание для обвинения в ее создании.

Но паника паникой, а мне здоровье дороже. А вам?

ФОТО: Минздрав РФ

ФОТО: Минздрав РФ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мониторинг показал, что в пензенских магазинах нет недостатка товаров первой необходимости

Александр Никишин рассказал о том, как проходит лечение пензячки, у которой подтвердился коронавирус

Пензенские волонтеры обработали городские автобусы и троллейбусы

Как корреспонденты «Комсомолки» делали маски от коронавируса из подручных средств

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Режим повышенной готовности в Сибири из-за коронавируса: в Новосибирск вирус попал из Франции, а в Томск — с выставки собак
В Сибири объявили режим повышенной готовности из-за коронавируса — в Томской и Новосибирской областях зарегистрированы первые случаи заражения
Новости 24
Пропала собака. И деньги
К благоустройству Пензы приглашаются все организации
В Мордовии от удара током от заряжающегося телефона погибла девочка
Весной в Саранске установят около 1300 скамеек
В Мордовии в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины
В Пензе обследовали 244 человека, контактировавших с заболевшей коронавирусом женщиной
После окончания каникул пензенские школы перейдут на дистанционное обучение
Пензенцам предлагают поделиться фотографиями своих здоровых завтраков
По пути в Пензу задержан курьер с килограммом героина в спинке сидения авто
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Продавала девушка ковш от трактора
В Пензе проведен мониторинг цен на социально значимые товары
В Саранске следователи устанавливают обстоятельства гибели младенца
Кредитная история нелегального банка в Пензе уместилась в 205 томов уголовного дела
Волонтеры в Пензе сняли с вируса корону
ООО «ТНС энерго Пенза» приняло участие в конференции ассоциации потребителей Пензенской области
Пензенский росгвардеец помог потерявшемуся ребенку
Дорогу до села Болотниково Лунинского района сделают в этом году
Искусственно создаваемый дефицит и ошибки менеджмента недопустимы
В пензенском минздраве начала работу«горячая линия» для тех, кто прибыл из-за рубежа
ТРК «Коллаж» работает в обычном режиме