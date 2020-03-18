Паника паникой, а здоровье дороже

Не устаю повторять: не так страшна пандемия, как та паника, которую вокруг нее раздувают. Накануне вечером получаю сообщение от подруги. В нем - фото пустой полки магазина и комментарий: «На день рождения подари мне макароны». Было бы смешно, если бы не было так грустно: такими темпами к ее празднику бакалея действительно может стать самым желаемым подарком.

Впервые за три дня зашла в магазин. И обмерла: горожане, будто с потравы, сметают с полок все, выносят последнюю муку, едва ли не дерутся за каждый рулон туалетной бумаги. Отрадно, что не забывают про братьев наших меньших: в последнюю неделю дневная выручка некоторых зоомагазинов переваливает за несколько сотен тысяч рублей. И ладно бы, действительно была угроза продуктовой катастрофы, голода, резкого роста цен… Впрочем, если наши соотечественники продолжат вывозить покупки тележками, рано или поздно дело вполне может дойти и до этого. А пока от этого страдают лишь продавцы, вынужденные по десятку раз на дню выгружать товары на полки.

Такими темпами макароны действительно скоро станут самым желанным подарком на все праздники.

И ведь не стоит забывать, что в нашем регионе подтвердился только один случай заражения. Знакомый, вернувшийся из столицы, рассказывает: там все еще более глобально. Город встрял в бесконечных пробках, потому что люди отказываются от метро. В государственных учреждениях попасть на прием к руководству невозможно… и далее по списку.

В нашем городе по всему родному району на дверях аптек развешаны объявления «Масок нет». Но что особенно интересно - их действительно нет. Нигде. Вообще. И я говорю вовсе не о наличии в аптеках… Уже не один день все СМИ цитируют министра здравоохранения региона Александра Никишина, который сказал: «Мойте руки и носите маски в людных местах». И что удивительно - руки-то, может быть, народ и моет (по крайней мере, хочется верить в это). А вот в автобусе с начала недели в маске езжу только я одна, ловя на себе косые взгляды.

Кто-то скажет, что просто не хочет создавать панику. Прелестная логика: обнуление ассортимента магазинов в рамках подготовки к возможному карантину панику, видимо, не создает, а вот прилюдное ношение маски, которая является одним из действенных способов профилактики не только пресловутого коронавируса, но и сезонных ОРВИ и гриппа - это достаточное основание для обвинения в ее создании.

Но паника паникой, а мне здоровье дороже. А вам?

ФОТО: Минздрав РФ

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