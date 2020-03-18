Во вторник, 17 марта губернатор Иван Белозерцев провел совещание регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавирусной инфекции

В Пензенской области действует режим повышенной готовности, объявленный губернатором с 16 марта. Запрещены массовые мероприятия, увеличена продолжительность школьных каникул. Все лица, прибывшие из-за границы, помещаются на 14-дневный режим домашней изоляции.

Для лиц, прибывших из-за рубежа, организованы горячие линии областного минздрава (8412) 42-09-47, управления Роспотребнадзора по Пензенской области (8412) 66-09-48, 8-800-707-64-22.

У жительницы Пензы, ранее госпитализированной с подозрением на CoVid-19, диагноз подтвержден. Как сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, женщина находится на лечении в Пензенском клиническом центре специализированных видов медицинской помощи. Лечение проходит штатно, согласно стандартам. Состояние больной стабильное, есть тенденция к улучшению.

В настоящее время лечебное учреждение выдает больничные листы людям, прибывшим из неблагополучных по CoVid-19 стран. Этим лицам проводятся исследования трижды за период их нахождения в режиме самоизоляции (14 дней).

«В целом на территории Пензенской области наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ более чем в два раза, - сказал министр здравоохранения. - Это позволяет нам объективно оценивать состояние всех больных, и, в случае необходимости, проводить исследование на коронавирусную инфекцию».

В настоящий момент в медицинских учреждениях региона имеется достаточный запас лекарственных средств, необходимых для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

«Лекарственные препараты и субстанция для их производства изготавливаются в Российской Федерации. Это очень важно. Министерству здравоохранения Пензенской области необходимо подавать заявки на их получение с таким расчетом, чтобы у нас всегда был месячный запас таких лекарств», - распорядился губернатор.

Самым опасным осложнением коронавируса, также как гриппа и других ОРВИ, является пневмония. Важный вопрос, который обсудили участники совещания, - количество в медицинских учреждениях дыхательных аппаратов и аппаратов для искусственной вентиляции легких. Как уточнил Александр Никишин, в настоящее время в больницах Пензенской области находятся около 400 дыхательных аппаратов, из них 60 – высокотехнологичные аппараты ИВЛ и один аппарат ЭКМО. Региону выделено 8 миллионов рублей на приобретение еще пяти аппаратов ЭКМО.

«Десятки таких аппаратов также имеются в кардиологическом центре, с главным врачом достигнута договоренность об их использовании в случае необходимости», - уточнил Иван Белозерцев.

Он поручил социальным службам организовать контроль над обеспечением всем необходимым людей, которые находятся на домашней изоляции, и создать для них телефон доверия.

«Люди должны понимать, что власть рядом, что им готовы прийти на помощь», - сказал глава региона.

Участники совещания также отметили, что жителям Пензенской области нет необходимости скупать продукты и другие товары ежедневного потребления.

«На складах запас продовольствия более чем достаточный. Полки магазинов пополняются товарами в постоянном режиме. На сельскохозяйственных ярмарках ажиотажного спроса на мясную, молочную продукцию, овощи не наблюдается. Запас сахара в Пензенской области двухгодичный», - отметил зампред правительства - министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

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