2020-03-17T13:33:47+03:00
Общество

«У меня не было другого выбора»

Девятилетняя Анастасия Чулкова из Мордовии вытащила провалившегося под лед одноклассника
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото из архива семьиФото из архива семьи
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В Торбеевском районе прогулка двух детей едва не обернулась трагедией. Девятилетняяя Настя и ее одноклассник пошли на пруд, чтобы посмотреть на рыбок. Мальчик неосторожно вышел на лед и провалился в воду.

- Я хотела сначала побежать за взрослыми, но поняла, что время идет на секунды, и решила сама помочь ему, - рассказала девочка. – Он сильно барахтался, но мне удалось схватить его за руку и вытащить на берег. Я сильно испугалась, но другого выбора у меня не было.

Смелости и героизму второклассницы может позавидовать даже взрослый.

- Мы всей семьей очень гордимся Настей, за то, что она, испугавшись за друга, не растерялась и приняла правильное решение, протянув руку помощи и помогла мальчику вылезти из ледяной воды. Я могу с гордостью сказать, что ее младший брат Артем находится под надежной защитой. Мы очень рады, что у нас такой смелый и ответственный ребенок, - отметила мама юной героини.

ИСТОЧНИК KP.RU

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