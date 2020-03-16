АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»),с 15.05.2020 с 14.00 (мск) на 26.03.2020 на 14.00 (мск) по Лоту №1 и Лоту №2:

Лот №1:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 356 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. МАЛАЯ СЕРДОБА, ул. ЛЕНИНСКАЯ, дом 41, с кадастровый номером 58:17:0320501:279;

Объект 2: Земельный участок, площадью 1 300 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. МАЛАЯ СЕРДОБА, ул. ЛЕНИНСКАЯ, 41, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания здания, кадастровый номер 58:17:0320501:171

Начальная цена Лота №1 – 654 136 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 608 136 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 46 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 445 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 413 707 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 31 293 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 44 500 руб.

Шаг аукциона на повышение – 20 913 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 41 827 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 122,4 кв.м., государственный контракт №0147-1/2018 от 22.05.2018г. заключенный с ГКУ «Государственное юридическое бюро Пензенской области», арендная плата 21 160,51 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 22.05.2018г. до 22.11.2018г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 5,7 кв.м., договор №2/2016 от 25.12.2016г. заключенный с Землянским В.Р., арендная плата 1 912,88 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 25.12.2016г. до 25.11.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 50 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0147 ПАО Сбербанк. Арендная ставка обратной аренды составляет 145 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг, срок аренды 10 лет.

Лот №2:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 1 045,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23А, с кадастровый номером 58:09:0220601:2325;

Объект 2: здание (закрытая стоянка и складское помещение), общей площадью 74,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23Б, с кадастровый номером 58:09:0220601:2627;

Объект 3: земельный участок, площадью 2 474 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23А, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для использования в целях размещения и эксплуатации здания банка, кадастровый номер 58:09:0220601:964

Начальная цена Лота №2 – 1 608 881 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 442 034 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 50 847 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 116 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 555 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 497 444 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 17 540 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 40 016 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 55 500 руб.

Шаг аукциона на повышение – 105 388 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на понижение – 210 776 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: площадь 22,4 кв.м, договор №1/411 от 03.08.2016г. заключенный с Алмаметовой Ю.А., арендная плата 3 872,54 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 01.07.2016г. до 31.05.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 103 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0411 ПАО Сбербанк. Арендная ставка обратной аренды составляет 145 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг, срок аренды 10 лет.

Дата и время проведения торгов: 26 марта 2020г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 24 марта 2020 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24 марта 2020 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 25 марта 2020 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 26 марта 2020 г. с 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу:

г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 26 марта 2020 г. по адресу:

г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

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