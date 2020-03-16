2020-03-16T16:47:22+03:00
75 лет Великой Победы

Профессия - Родину защищать

В очередном выпуске «Фронтовой газеты» рассказываем о судьбе еще одного пензенского красноармейца
Виктор ВИКТОРОВ
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«Для бумажников 1942 год стал еще одним годом больших испытаний: коллектив фабрики проводил лучших своих тружеников, ушли на фронт сеточники, рольщики, каландровщики, среди которых были Н. Снегуров, М. Оболенский, Е. Трошин….» /Из истории фабрики «Маяк»/

Скупые строки истории старейшего предприятия Пензы. За ними - сотни ушедших на фронт. Поиски в военных архивах, увы, не приносили результата. Не удавалось отыскать хоть какой-нибудь информации о том, как воевали «маяковцы».

Но вот мелькнула в списках знакомая фамилия - Снегуров Николай Гавриилович 1913 года рождения. Других фронтовиков с такой фамилией в разделе на сайте «Подвиг народа» не было. Открываю страничку учетной карточки, и радости нет границ - заместитель командира батареи гвардии старший лейтенант Снегуров - уроженец Пензенской области, Терновского района, с. Золотаревка.

Наградной лист, приказ по части о награждении офицера орденом Красной звезды отчетливо передают дыхание боя.

23 февраля 1943 года поставлена боевая задача: поддержать огнем дивизиона пехоту и к утру занять деревню В. Сыроватка. Батарея под командованием заместителя командира Н. Снегурова выехала на открытую огневую позицию и, несмотря на сильный артиллерийский и минометный огонь противника, обстреливавшего район батареи, дала три залпа прямой наводкой. Уничтожены пять огневых точек, три автомашины с боеприпасами, рассеяно скопление автоматчиков противника.

Пехота, поддержанная огнем батареи Снегурова, выполнила приказ командира дивизии - к 8.00 деревня В. Сыроватка была взята.

Один лишь бой. Впереди у гвардии старшего лейтенанта Снегурова было еще их немало. 31 марта 1945 года отважного офицера наградят орденом Отечественной войны II степени. После этой награды до светлого дня Победы оставалось еще больше месяца.

***

Редакция «Комсомольской правды» обращается к своим читателям, жителям села Золотаревка Пензенского района, ветеранам ОАО «Маяк» с просьбой попробовать всем вместе выяснить: как же сложилась дальнейшая судьба фронтовика, его друзей, близких?

Будем признательны за любую информацию о человеке, вставшем на защиту Родины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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