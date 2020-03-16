В Пензе обсудили профилактику коронавируса

Сегодня в Пензе состоялась пресс-конференция, на которой на вопросы ответили СМИ глава областного управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин, министр здравоохранения региона Александр Никишин и министр образования Александр Воронков. Главы ведомств заверили присутствующих, что работа оперативного штаба по профилактике коронавируса ведется без перерывов.

- Все, кто пребывают в регион из стран, где была зафиксирована инфекция, остаются под наблюдением врачей даже по истечению 14-дневного срока - до того момента, пока не будут получены два отрицательных анализа на вирус, - отметил Михаил Перекусихин.

По состоянию на понедельник, под наблюдением в регионе находятся 162 человека, 50 из которых прибыли из стран, где зафиксирован высокий уровень инфекции. Одна женщина, не выезжавшая за границу, была вчера госпитализирована с подозрением на коронавирус. Пока факт заражения не подтвердился, но точные результаты ее анализов станут известны в течение суток.

- Мы активно взаимодействуем с миграционной службой и ФСБ, - заявил глава пензенского управления Роспотребнадзора. - Они дают нам сведения о тех, кто пересек границу и прибыл в Пензенскую область. И мы с этими людьми работаем. То, что человек побывал за границей, не означает, что он точно заболел. Но при этом сам гражданин должен быть заинтересован, чтобы обратиться за медицинской помощью, если у него, например, поднялась температура.

Как подчеркнул Александр Никишин, сейчас наиболее важна профилактика, и все силы нужно направить на нее:

- Особенно уязвимы перед вирусом лица старше 60 лет. Именно к ним я хочу обратиться в первую очередь: не выходите из домов без крайней необходимости, ограничьте общение с другими людьми. Всем остальным советую чаще мыть руки и обеззараживать поверхности.

По словам министра здравоохранения региона, больным с кашлем и насморком стоит постоянно носить медицинские маски. Тем же, кто здоров, пользоваться ими следует во время поездок в общественном транспорте и в людных местах. Также глава ведомства отметил, что инфекционные больницы региона готовы к приему больных:

- У нас есть более 60 дыхательных аппаратов. В случае необходимости мы готовы их увеличить.

В связи с чрезвычайным положением в городе отменяются массовые мероприятия. Пензенские школьники также уйдут на весенние каникулы раньше - уже с завтрашнего дня.

- За это время руководству школ следует подготовиться к возможному переходу на дистанционное обучение, - отметил Александр Воронков. - Детские сады, колледжи и вузы пока работают в обычном режиме.

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