2020-03-16T13:38:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пензе обсудили профилактику коронавируса

Представители нескольких ведомств официально прокомментировали слухи последних дней
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
По словам министра здравоохранения региона, маски в общественном транспорте и в местах массового скопления людей стоит носить всем.По словам министра здравоохранения региона, маски в общественном транспорте и в местах массового скопления людей стоит носить всем.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня в Пензе состоялась пресс-конференция, на которой на вопросы ответили СМИ глава областного управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин, министр здравоохранения региона Александр Никишин и министр образования Александр Воронков. Главы ведомств заверили присутствующих, что работа оперативного штаба по профилактике коронавируса ведется без перерывов.

- Все, кто пребывают в регион из стран, где была зафиксирована инфекция, остаются под наблюдением врачей даже по истечению 14-дневного срока - до того момента, пока не будут получены два отрицательных анализа на вирус, - отметил Михаил Перекусихин.

По состоянию на понедельник, под наблюдением в регионе находятся 162 человека, 50 из которых прибыли из стран, где зафиксирован высокий уровень инфекции. Одна женщина, не выезжавшая за границу, была вчера госпитализирована с подозрением на коронавирус. Пока факт заражения не подтвердился, но точные результаты ее анализов станут известны в течение суток.

- Мы активно взаимодействуем с миграционной службой и ФСБ, - заявил глава пензенского управления Роспотребнадзора. - Они дают нам сведения о тех, кто пересек границу и прибыл в Пензенскую область. И мы с этими людьми работаем. То, что человек побывал за границей, не означает, что он точно заболел. Но при этом сам гражданин должен быть заинтересован, чтобы обратиться за медицинской помощью, если у него, например, поднялась температура.

Как подчеркнул Александр Никишин, сейчас наиболее важна профилактика, и все силы нужно направить на нее:

- Особенно уязвимы перед вирусом лица старше 60 лет. Именно к ним я хочу обратиться в первую очередь: не выходите из домов без крайней необходимости, ограничьте общение с другими людьми. Всем остальным советую чаще мыть руки и обеззараживать поверхности.

По словам министра здравоохранения региона, больным с кашлем и насморком стоит постоянно носить медицинские маски. Тем же, кто здоров, пользоваться ими следует во время поездок в общественном транспорте и в людных местах. Также глава ведомства отметил, что инфекционные больницы региона готовы к приему больных:

- У нас есть более 60 дыхательных аппаратов. В случае необходимости мы готовы их увеличить.

В связи с чрезвычайным положением в городе отменяются массовые мероприятия. Пензенские школьники также уйдут на весенние каникулы раньше - уже с завтрашнего дня.

- За это время руководству школ следует подготовиться к возможному переходу на дистанционное обучение, - отметил Александр Воронков. - Детские сады, колледжи и вузы пока работают в обычном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава пензенского аэропорта Юрий Осколков рассказал о мерах безопасности, принятых в рамках профилактики коронавируса.

В Пензе проверили родственников госпитализированной с подозрением на коронавирус женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
При СССР на случай атомной войны у нас были запасы на четыре года круп и на три года зерна и газа
Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков, стоявший у истоков создания группы «Вымпел», рассказал «Комсомолке», почему наша страна лучше других подготовлена к борьбе с коронавирусом
10 новых шагов правительства по борьбе с коронавирусом: закрыть границу с Белоруссией и ввести особый порядок оплаты больничных
Безрецептурные лекарства можно будет заказывать через Интернет, а для товаров первой необходимости на таможне откроют «зеленый коридор» [видео]
Российско-американский генетик Анча Баранова: коронавирус проникает в наш организм, как угонщик автомобилей
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона объяснила, как опасная инфекция проникает в клетки человека и почему коронавирус напал на человечество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве: Карантин в школах, вся Европа признана опасной, отменены мероприятия с числом участников более 50
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции
Новости 24
Затопленные мосты в Мордовии начинают освобождаться
В Пензенской области введен режим повышенной готовности
Хоккеисты из ПГУАС стали лучшими среди студенческих команд региона
Семейная пара из Пензы пыталась ограбить соседа
Жительница Пензы лишилась 440 тысяч рублей
В Саранске сегодня временно отключат холодную воду
ВТБ Лизинг стал лидером по продажам автомобилей LADA в лизинг в России
Сержант Михаил Борискин вспомнил, как встретил Победу
Юрий Осколков: «Мы обрабатываем стойку регистрации и дверные ручки»
Школа приемных родителей в Пензенской области
Пензенские полицейские раскрыли кражу мобильного телефона
Грабитель разбил стекло пассажирской двери и забрал из сумки 14 тысяч рублей
В Пензе полицейские взяли наркокурьера с героином
Пензенец лишился 12 тысяч рублей, пытаясь купить гантели
Министерство просвещения РФ рекомендует регионам
Дошколят и школьников Саранска посвятили в кадеты
В пензенской Госавтоинспекции состоялся День открытых дверей
Прокуратура Мордовии: законность в СИЗО-1 нарушается повсеместно