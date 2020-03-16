2020-03-16T11:14:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пензе на вопрос как настроение, друг ответил: не особо, понедельник

Понравилось привычное у нас легкое сетование, из-за прошедших выходных, а не по поводу разворачивающейся пандемии коронавируса
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В московском колл-центре по вопросам диагностики и профилактики коронавируса.В московском колл-центре по вопросам диагностики и профилактики коронавируса.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье появилась информация о госпитализированном в Пензе первом пациенте с подозрением на заболевание. Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем официальном telegram-канале, семью госпитализированного пациента проверили на коронавирус. Тесты показали отрицательный результат. Домочадцы здоровы.Итоговый диагноз госпитализированной пациентке поставят не раньше вторника.

Еще утром в воскресенье, 15 марта, в России не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. Но ситуация изменилась.

- За сутки в России выявили еще четыре случая коронавируса. Всего зафиксированы 63 случая, - сообщили в оперативном штабе коронавируса.

В каких регионах живут новые пациенты с вирусом COVID-19, пока официально не сообщается.

Китайский коронавирус в мире, новости на 16 марта 2020 года: слегла "девушка Бонда", королеву Елизавету эвакуировали в Виндзорский замок.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страна закрывает границу с Белоруссией для передвижения людей. Также глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.

Корреспонденты «Комсомольской правды» о самых актуальных новостях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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