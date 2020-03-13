Наводчик артиллерист Василий Елисеев

Василий Андреевич родился в селе Ивановка Кондольского района Пензенской области 22 августа 1925 года. Его мама после родов заболела и умерла. Малышу нужна была женская ласка, и отец нашел для ребенка кормилицу, которая впоследствии стала ему мамой.

С началом войны отец Василия Андреевича ушел на фронт. Василий приписал себе возраст и в конце 1942 года был призван в Красную Армию, прошел курсы в Москве и сразу попал на передовую.

Всю войну Василий прошел рядовым - наводчиком артиллеристом. Воевал на Кубани, в Крыму, на Кавказе. Освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию, Германию. Сражался в составе 2-го и 4-го Украинского фронта.

9 мая, в час ночи, под городом Прагой дед был ранен. Его контузило, лопнула барабанная перепонка, осколками повредило ногу и оторвало большой палец на левой руке. С такими ранениями дедушка, замотав бинтом окровавленную руку,12 километров добирался до госпиталя в Праге.

Вот так для него закончилась война.

Когда дедушка вернулся домой, мать не узнала сына - в 20 лет он был совершенно седым. Для семьи возвращение солдата было настоящим праздником. Позвали родных и знакомых. Праздновали победу и возвращение сына. Отец дедушки Василия вернулся с войны следом за сыном.

Дедушку Васю наградили орденами и медалями, но самая дорогая ему медаль - «За отвагу», которую он получил сразу после боя.

Ю. О. Кузнецова, инженер ООО «ТНС энерго Пенза»