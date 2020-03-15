Заседание оргкомитета «Победа» в Мордовии

14 марта в Доме Республики Владимир Волков провел заседание организационного комитета «Победа».

«Наша основная задача - провести весь комплекс мероприятий 75-летия Победы на самом высоком уровне, окружить заботой каждого ветерана, организовать масштабные, яркие торжества, - подчеркнул Владимир Волков, открывая заседание оргкомитета. Нужно подойти к организации всех мероприятий очень творчески, с особой теплотой в сердце.

Важный вопрос подготовки - благоустройство населенных пунктов. Глава республики призвал всех ответственных лиц не мешкая приступить к весенней уборке городов и сел.

Мордовия одной из первых выполнила программу строительства жилья для ветеранов. Жильем обеспечены все инвалиды и участники войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Это более 6,5 тысячи человек.

Особое внимание Глава республики призвал уделить приведению в порядок памятников павшим воинам. В школах и вузах необходимо больше рассказывать о боевом и трудовом прошлом республики, о земляках. О создании Сурского оборонительного рубежа, 326-й Рославльской дивизии, которая формировалась в Мордовии. Известно, что Тимур Бекмамбетов приступил к съемкам художественного фильма о подвиге Почетного гражданина Мордовии Михаила Петровича Девятаева. Республика не должна оставаться в стороне от этого проекта, в том числе по поиску архивных материалов, продвижению картины среди молодежи.

В ходе заседания оргкомитета заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова доложила о выполнении плана основных мероприятий по подготовке к 9 мая.

Заместитель руководителя Администрации Главы Республики Мордовия Дмитрий Борисов сделал сообщение о том, как идет вручение юбилейных медалей.

Военный комиссар Республики Мордовия Игорь Тихомиров рассказал о реализации проекта Минобороны России «Дорога памяти» и подготовке к акции «Эшелон Победы».

Секретарь Мордовского регионального отделения «Единой России» Владимир Чибиркин отметил, что партия также включилась в подготовку к празднованию Дня Победы. В рамках федерального партийного проекта «Историческая память» в Мордовии в этом году будет увеличено количество площадок по проведению Всероссийской акции «Диктант Победы».