Контрасты погоды в Пензе

И в самом деле, комфортнее сегодня помурлыкать у теплой батареи. Моросивший ночью дождь утром сменил красивый снегопад. Сразу после полудня он повторился с редким даже для зимы неистовством.

Почти совсем распустившимся почкам на деревьях снег не страшен. А вот ожидаемый мороз в ночь на понедельник 16 марта тревожит.

По информации «Gismeteo», в понедельник 16 марта в Пензе ожидается переменная облачность, снег. Температура воздуха: днем +4, ночью -3.