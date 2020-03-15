2020-03-15T13:54:14+03:00
Общество

Контрасты погоды в Пензе

Мартовские коты не торопятся на крыши, чтобы оглашать окрестности воплями
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СнегопадСнегопадФото: Виктор ВИКТОРОВ
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И в самом деле, комфортнее сегодня помурлыкать у теплой батареи. Моросивший ночью дождь утром сменил красивый снегопад. Сразу после полудня он повторился с редким даже для зимы неистовством.

Почти совсем распустившимся почкам на деревьях снег не страшен. А вот ожидаемый мороз в ночь на понедельник 16 марта тревожит.

По информации «Gismeteo», в понедельник 16 марта в Пензе ожидается переменная облачность, снег. Температура воздуха: днем +4, ночью -3.

Снегопад в Пензе.Виктор БАЯЗИТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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