Разведчик топослужбы батареи

Мой прадедушка ефрейтор Василий Иванович Грунюшкин, родился в деревне Старая Каменка Пензенского района Пензенской области 4 января 1904 года. В рядах рабоче-крестьянской Красной армии с 1941 г. Имеет несколько наград, в том числе орден Красной Звезды.

Медалью «За отвагу» был награжден за то, что в боях в районе Радин-Раковичи Полесской области (Беларусь), несмотря на сильный артиллерийский и минометный огонь, не оставил работу по устройству наблюдательного пункта для командира полка. Кроме того, под сильным огнем противника он трижды выполнил задание по доставке пищи офицерам и солдатам, находящимся на наблюдательном пункте.

Медалью «За боевые заслуги» был награжден за то, что перед наступлением наших частей в районе Юпитер-Завишевье Брянской области произвел привязку более десятка вражеских огневых точек, которые артогнем полка были подавлены в начале артнаступления. Во время прорыва вражеской обороны 26.08.1943 г. в этом же районе он, находясь на передовом наблюдательном пункте, своевременно обнаружил до десятка огневых точек противника и дал их координаты штабу полка. Они были подавлены огнем наших батарей.

Оксана Гундарцова, инженер отдела по обслуживанию и перспективному развитию ООО «ТНС энерго Пенза»

***

В рассказе о своем прадедушке Оксана Игоревна вскользь упомянула еще об одной награде солдата - ордене Красной Звезды. И поскольку две боевые медали им были заслужены не за труды писаря при штабе, очень захотелось узнать чуть больше о фронтовых буднях солдата. Попробовать отыскать сведения, за какой конкретно подвиг ефрейтору Василию Грунюшкину вручили орден.

И снова помогли архивы Министерства обороны. Более того, отыскались две награды фронтовика. Оказалось, что в июне 1944 года приказом по 921 Краснознаменному артполку 354-ой Калинковичской стрелковой дивизии, солдата, как и его боевых товарищей наградили медалями «За оборону Москвы». Как известно, в защите столицы сформированная в Пензенской области дивизия участвовала с ноября 1941 года.

Ну а орден Красной Звезды ефрейтор Грунюшкин заработал буквально за считанные дни до Победы - 29 апреля 1945 года. Полк находился на марше. На одном из привалов на него из леса вышла группа немецких автоматчиков. По приказу командира взвода Грунюшкин вышел в тыл атакующих и с расстояния около двухсот метров четырьмя выстрелами из винтовки уничтожил двух фашистских офицеров. Автоматчики отступили.

Такая вот история.

После войны, Василий Иванович с 1965 по 1978 год, работал учителем труда в средней школе № 7 г. Пензы. Воспитал двоих детей, троих внуков. В Пензе проживает дочь Василия Ивановича - Мария Васильевна Лашова отметила свой 90-летний юбилей.

С фотографией фронтовика и рассказом о боевой его судьбе в один из дней пришел в 52 школу Пензы четвероклассник Иван Гундарцов - праправнук кавалера ордена Красной Звезды разведчика топослужбы батареи 921-го Краснознаменного артполка 354-ой Калинковичской стрелковой дивизии ефрейтора Василия Грунюшкина. Ваня помнит своего героического прапрадеда. Помним и мы.

Низкий поклон тебе, солдат.