2020-03-08T12:50:42+03:00
Общество

Семейного благополучия, радости вам и вашим близким

Поздравление Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова с Международным женским днем
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Фото: Пресс-служба Главы Республики МордовияФото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
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Дорогие женщины Мордовии! От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!

Этот замечательный день наполняет мир добрыми улыбками, искренними признаниями в любви нашим нежным мамам, верным женам, дорогим сестрам, дочерям, коллегам – самым лучшим женщинам в мире.

Вы создаете ту неповторимую атмосферу любви и доброты, от которой зависит благополучие в доме и доброжелательная обстановка на работе. Именно вы – крепкая опора для нас, мужчин, самые мудрые наши советчики, самые верные наши друзья. Вы являетесь оплотом мира и согласия для всего общества.

Вы активно участвуете в жизни республики, обеспечивая ее движение к устойчивому развитию. Нашими совместными усилиями дан новый импульс позитивным изменениям в экономике, социальной сфере, образовании, культуре, духовной жизни Мордовии. В любое дело, которому служите, вы вкладываете всю душу, необыкновенное трудолюбие и ответственность.

Мы говорим вам слова глубокой признательности за вашу мудрость и понимание, за надежность и терпение, за нежность и ласку. Эти ценности, которые традиционно олицетворяет собой женщина, помогают преодолевать любые преграды, делают нашу жизнь прекраснее и добрее.

Оставайтесь всегда молодыми, красивыми, полными сил и жизненной энергии. Здоровья, семейного благополучия, радости вам и вашим близким, светлой судьбы вашим детям! С праздником!

Глава Республики Мордовия В.Д. Волков

ИСТОЧНИК KP.RU

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