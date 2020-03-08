Здоровья, счастья, любви
Поздравление министра культуры и туризма Пензенской области Т.В. Курдовой
Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области
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Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
В этот светлый и радостный день желаю Вам здоровья, счастья, любви, вдохновения, душевного тепла, большого человеческого счастья и прекрасного весеннего настроения! Всего самого доброго Вам и Вашим близким!
Министр культуры и туризма Пензенской области Т.В. Курдова
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