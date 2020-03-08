2020-03-08T12:50:42+03:00
Общество

Здоровья, счастья, любви

Поздравление министра культуры и туризма Пензенской области Т.В. Курдовой
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области
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Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

В этот светлый и радостный день желаю Вам здоровья, счастья, любви, вдохновения, душевного тепла, большого человеческого счастья и прекрасного весеннего настроения! Всего самого доброго Вам и Вашим близким!

Министр культуры и туризма Пензенской области Т.В. Курдова

ИСТОЧНИК KP.RU

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