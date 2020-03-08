Здоровья, счастья, любви

«Успеваю и по танку попасть, и маникюр сделать!»: капитан из спецназа рассказала, сложно ли девушкам в армии

Юлия Плотникова — настоящий мастер по огневой подготовке и боевой выучке, в прошлом году она стала победителем телепроекта Минобороны РФ «Взвод»