2020-03-08T09:34:13+03:00
Общество

Пусть в вашей жизни будет больше светлых и радостных дней!

Поздравление И.А. Белозерцева с Международным женским днем
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с праздником - Международным женским днем!

В этот прекрасный весенний день мы, мужчины, выражаем вам искреннюю признательность за то, что вы есть на Земле, щедро дарите нам свою нежность, заботу и душевную чуткость, доброту, милосердие и внимание, бережно храните домашнее тепло и уют, вдохновляете на новые свершения. Недаром день 8 Марта принято отмечать как торжество Весны, Любви и Красоты.

Уважения и восхищения по праву заслуживаете все вы, милые женщины, но в год славного юбилея - 75-летия Великой Победы - особые слова благодарности адресую женщинам-ветеранам и труженикам тыла, которые вместе с сыновьями, мужьями и отцами отстояли свободу и независимость нашей Родины, подняли страну из руин, воспитали достойных детей - подлинных патриотов Отечества.

Дорогие женщины! Желаю благополучия вашему дому, а вам и всем, кто вам близок и дорог, крепкого здоровья, счастья, мира, исполнения самых заветных желаний! Пусть в вашей жизни будет больше светлых и радостных дней!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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