Пензенских женщин поздравили с наступающим 8 марта
Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул созидательную роль женщин во всех сферах жизни общества:
- Вы работаете на предприятиях, заводах, трудитесь в социальной сфере и ответственно выполняете все поставленные задачи. Вы удивительно умеете совмещать работу с домашними заботами, оставаясь всегда красивыми, яркими, очаровательными, являясь центром притяжения и единения своих близких, семьи.
Особую благодарность губернатор выразил женщинам-ветеранам.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Особую благодарность глава региона выразил женщинам старшего поколения - ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда.
- Вы наравне с мужчинами сражались на фронтах Великой Отечественной войны, работали в тылу, восстанавливали страну в послевоенное время. Низкий вам поклон, - сказал Иван Белозерцев.
Отличившиеся в своей профессии женщины были отмечены почетными грамотами и благодарностями губернатора.
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