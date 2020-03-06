Пензенских женщин поздравили с наступающим 8 марта

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул созидательную роль женщин во всех сферах жизни общества:

- Вы работаете на предприятиях, заводах, трудитесь в социальной сфере и ответственно выполняете все поставленные задачи. Вы удивительно умеете совмещать работу с домашними заботами, оставаясь всегда красивыми, яркими, очаровательными, являясь центром притяжения и единения своих близких, семьи.

Особую благодарность губернатор выразил женщинам-ветеранам.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Особую благодарность глава региона выразил женщинам старшего поколения - ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда.

- Вы наравне с мужчинами сражались на фронтах Великой Отечественной войны, работали в тылу, восстанавливали страну в послевоенное время. Низкий вам поклон, - сказал Иван Белозерцев.

Отличившиеся в своей профессии женщины были отмечены почетными грамотами и благодарностями губернатора.

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