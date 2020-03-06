2020-03-06T19:21:59+03:00
Общество

Пензенских женщин поздравили с наступающим 8 марта

Торжественное мероприятие состоялось сегодня в ККЗ
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул созидательную роль женщин во всех сферах жизни общества:

- Вы работаете на предприятиях, заводах, трудитесь в социальной сфере и ответственно выполняете все поставленные задачи. Вы удивительно умеете совмещать работу с домашними заботами, оставаясь всегда красивыми, яркими, очаровательными, являясь центром притяжения и единения своих близких, семьи.

Особую благодарность губернатор выразил женщинам-ветеранам. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Особую благодарность губернатор выразил женщинам-ветеранам.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Особую благодарность глава региона выразил женщинам старшего поколения - ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда.

- Вы наравне с мужчинами сражались на фронтах Великой Отечественной войны, работали в тылу, восстанавливали страну в послевоенное время. Низкий вам поклон, - сказал Иван Белозерцев.

Отличившиеся в своей профессии женщины были отмечены почетными грамотами и благодарностями губернатора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многодетным семьям Пензенской области сегодня вручили удостоверения

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24