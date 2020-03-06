2020-03-06T12:50:26+03:00
Дом. Семья

В Пензенском зоопарке состоялось показательное кормление льва Симбы

А чтобы прием пищи не был скучным, царю зверей предложили немного поохотиться на добычу
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба зоопаркаФОТО: Пресс-служба зоопарка
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В честь Международного дня кошей в Пензенском зоопарке прошло показательное кормление льва Симбы. Вместо обычной подачи корма, зверю предложили потрудится и достать еду из мешка, привязанного к кормовому столбу пеньковым канатом. Большой кот заинтересовался подарком сразу и, с интересом обнюхав мешок с «секретом», начал тянуть, пока добыча не оказалась в зубах хищника.

Представители зоопарка сообщают: обогащение среды обитания - очень важная часть содержания диких животных в неволе. Именно поэтому сотрудники учреждения придумывают как можно больше разнообразных методов «развлечения» питомцев, чтобы те не утрачивали свои кормодобывающие инстинкты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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