В Пензенском зоопарке состоялось показательное кормление льва Симбы

В честь Международного дня кошей в Пензенском зоопарке прошло показательное кормление льва Симбы. Вместо обычной подачи корма, зверю предложили потрудится и достать еду из мешка, привязанного к кормовому столбу пеньковым канатом. Большой кот заинтересовался подарком сразу и, с интересом обнюхав мешок с «секретом», начал тянуть, пока добыча не оказалась в зубах хищника.

Представители зоопарка сообщают: обогащение среды обитания - очень важная часть содержания диких животных в неволе. Именно поэтому сотрудники учреждения придумывают как можно больше разнообразных методов «развлечения» питомцев, чтобы те не утрачивали свои кормодобывающие инстинкты.