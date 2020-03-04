В Пензе подвели итоги областного фотоконкурса «Мир глазами детей»

Всего было представлено более 800 работ юных фотохудожников из образовательных организаций всех городов и районов Пензенской области.

Работы оценивались компетентным жюри, в состав которого вошли профессиональные фотохудожники, по восьми номинациям и трём возрастным группам (младшая: 9 – 11 лет, средняя: 12 – 14 лет, старшая: 15 – 18 лет).

По решению жюри обладателем ГРАН ПРИ стал Илья Ольховников, учащийся школы имени Героя Российской Федерации Р.А. Китанина р.п. Тамала.

Лауреаты и дипломанты конкурса будут награждены дипломами, а все участники получат сертификаты Министерства образования Пензенской области.

Лучшие фотоработы юных фотохудожников будут демонстрироваться на традиционной, постоянно действующей, фотовыставке «Мир глазами детей» с 10 марта с 10.00 до 17.00, кроме праздничных и выходных дней, по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова. 2, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества».