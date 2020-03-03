Универсиада вузов Пензенской области

Универсиада вузов проводится в Пензенской области с 2006 года. В ее программу на 2019-2020 учебный год включены соревнования по 14 видам спорта.

В хоккейном турнире принимают участие 5 команд вузов и 16 команд средних специальных учебных заведений. Команда-победитель будет представлять регион на играх Кубка полномочного представителя Президента РФ в ПФО, которые пройдут в апреле в Республике Татарстан.

В рамках Универсиады прошло награждение победителей и призеров прошлогоднего областного хоккейного турнира среди команд учреждений профессионального образования, а также регионального этапа Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба».

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Второй год мы проводим в Пензенской области состязания по хоккею в рамках региональной Универсиады, - отметил Иван Белозерцев. - В прошлом году борьба была напряженной, я был преданным болельщиком, поддерживая все команды сразу. Болел за всех спортсменов, за красивую игру, за развитие хоккея в наших учебных заведениях».

«Президент РФ поставил задачу развития массового спорта, потому что именно из любительских команд вырастают потом великие спортсмены, которые прославляют нашу страну на соревнованиях международного масштаба. Спасибо вам за преданность спорту! Благодарю победителей и призеров турнира, руководство и студентов учебных заведений».