Почтили память погибшего товарища

Бойцы отряда возложили цветы к мемориальной доске, установленной на территории отдела МВД России по Сунженскому району Чеченской республики, где погиб Юрий Кадейкин, и почтили его память минутой молчания.

1 марта 2005 года в 20 часов 55 минут пункт временной дислокации оперативной группы, в составе которой проходил службу сотрудник отдела внутренних дел Наровчатского района Юрий Кадейкин, подвергся обстрелу со стороны боевиков из автоматического оружия, ручных и подствольных гранатомётов.

Под интенсивным обстрелом нападавших Юрий Евгеньевич занял огневую позицию и открыл ответный огонь. Точными выстрелами он смог снизить плотность огня противника, давая возможность личному составу занять оборону и принять бой.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Встретив ожесточенное сопротивление, боевики вынуждены были сконцентрировать внимание на подавлении огневой точки. Вызвав огонь на себя, Юрий Кадейкин спасал жизни своих товарищей. Через несколько минут в результате взрыва гранаты прапорщик милиции погиб.

Юрий Евгеньевич Кадейкин стал тринадцатым сотрудником пензенской милиции, погибшим в Чечне. Посмертно он награжден орденом Мужества. Прапорщик милиции Юрий Кадейкин навечно зачислен в списки личного состава УВД Пензенской области. Его именем в ноябре 2017 года названа одна из улиц села Наровчат.