2020-03-02T13:57:04+03:00
Звезды

Пенза отпраздновала Масленицу

Главной площадкой народных гуляний по традиции стал парк имени В. Г. Белинского
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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В праздничных мероприятиях в воскресенье, 1 марта, приняли участие глава города Владимир Мутовкин, начальник Управления культуры Вера Фейгина, главы районов.

В этот день посетителям парка подготовили обширную программу - игры и конкурсы, народные забавы и шуточные состязания.

Атмосферу праздника своими выступлениями поддержали пензенские творческие коллективы: ансамбль народной песни «Славяне», фольклорный ансамбль «Туесок», детский фольклорный ансамбль «Веснушка», Ольга Козырева, фолк-шоу группа «Зазноба», ансамбль песни и танца «Казачья застава», творческие коллективы Центра культуры и досуга.

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

Около Планетария и на аллее Мастеров развернулась выставка-продажа работ «Клуба народных умельцев» и мастеров клуба «Сурская мозаика». Гости могли угоститься главным символом праздника - блинами.

Народные гуляния прошли и в других районах города - в Детском парке в Арбеково, зоопарке, в ПКиО «Комсомольский», микрорайоне Заря, поселке Монтажный, в Арбековской заставе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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