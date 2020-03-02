Пенза отпраздновала Масленицу
В праздничных мероприятиях в воскресенье, 1 марта, приняли участие глава города Владимир Мутовкин, начальник Управления культуры Вера Фейгина, главы районов.
В этот день посетителям парка подготовили обширную программу - игры и конкурсы, народные забавы и шуточные состязания.
Атмосферу праздника своими выступлениями поддержали пензенские творческие коллективы: ансамбль народной песни «Славяне», фольклорный ансамбль «Туесок», детский фольклорный ансамбль «Веснушка», Ольга Козырева, фолк-шоу группа «Зазноба», ансамбль песни и танца «Казачья застава», творческие коллективы Центра культуры и досуга.
Фото: Пресс-служба Администрации Пензы
Около Планетария и на аллее Мастеров развернулась выставка-продажа работ «Клуба народных умельцев» и мастеров клуба «Сурская мозаика». Гости могли угоститься главным символом праздника - блинами.
Народные гуляния прошли и в других районах города - в Детском парке в Арбеково, зоопарке, в ПКиО «Комсомольский», микрорайоне Заря, поселке Монтажный, в Арбековской заставе.
ИСТОЧНИК KP.RU