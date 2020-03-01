Соревнования на призы губернатора Пензенской области в Кузнецке

«Уважаемые участники эстафеты, организаторы и болельщики, я искренне рад приветствовать вас на этом спортивном празднике, - обратился к собравшимся Иван Белозерцев. - Сегодня каждый из спортсменов будет бороться за победу, но это тот случай, когда главное - участие. Мы стараемся приобщить к здоровому образу жизни как можно больше жителей Пензенской области, а вы подаете им хороший пример - и молодежи, и людям старшего поколения. Желаю вам здоровья, успеха и новых побед!».

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Областная эстафета по лыжным гонкам проводится с целью привлечения населения Пензенской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.