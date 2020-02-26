2020-02-26T13:03:15+03:00
Звезды

На носу что? Масленица!

Рассказываем, где в Пензе можно весело и с размахом проводить зиму
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Началась масленичная неделя, и это значит, что если вы еще не достали из закромов своего кухонного шкафа сковородку и не порадовали себя и родных стопкой румяных блинчиков, то самое время это сделать. Если же дела кулинарные – не совсем ваша стезя, то попробовать вкусный атрибут этого яркого праздника можно будет, посетив одно из мест массовых гуляний. Благо, в Пензе 1 марта Масленица развернется сразу на нескольких площадках.

В 11.00 праздник начнется в городском зоопарке. Сжигание чучела здесь состоится в 14.00.

Также в 11.00 масленичные гуляния стартуют и в Детском парке. Посетителей парка ждут народные забавы и русские потешки, спортивные состязания, увлекательные игры и конкурсы. На аллеях расположатся ярмарка народных умельцев, выставка работ студии семейного творчества «Конфетти», а также выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества пензенских мастеров, которая будет работать на протяжении всего праздника. Кульминацией праздника станет сожжение чучела зимы в 17.00.

По тому же графику праздник состоится и в ПКиО «Комсомольский».

Масленица в парке им. В. Г. Белинского начнется на час позже – в 12.00, но и продлится до позднего вечера. Всех гостей праздника ждут игры и конкурсы, народные забавы и шуточные состязания. После сожжения чучела в 19.00 на центральной сцене будет организован «Танцевальный марафон».

В 12.30 главный обряд провода зимы состоится на территории средней школы № 47.

КСТАТИ

В связи с празднованием, 1 марта с 6.00 до 20.00 в Пензе будет запрещено движение по улице Карла Маркса на участке от улицы Красной до входа в центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Оскар Кучера: В 45 мужик - ягодка опять
Актер и телеведущий в начале апреля дебютирует в мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история» в Театриуме на Серпуховке. Играет… нет, не известного на весь мир сердцееда, а Смерть. О роли, о семье, о хоккее Кучера рассказал «СВ»
Новости 24
В Пензе на карантин закрыты 40 классов в 30 школах
Акция «Жить активно - здорово» продлится в Пензе до конца марта
В Пензе полицейские накрыли нарколабораторию в подвале жилого дома
В честь заслуженной артистки РСФСР Веры Аношиной
Сотрудник пензенского ОМОН Росгвардии стал лучшим снайпером ПФО
В Рузаевском районе Мордовии рабочие обнаружили человеческие кости
Иван Белозерцев посетил хирургический корпус детской больницы им. Н. Ф. Филатова
В Мордовии нетрезвый водитель на «легковушке» протаранил отбойник
В Наровчате раскрыли кражу денег из подсобки магазина
Модернизация первичного звена здравоохранения Мордовии
Обсудили реализацию в Пензенской области нацпроекта «Экология»
В Пензе 20-летняя девушка избила парня битой
Пензенцев приглашают на бесплатную флюорографию
Передавайте показания счетчика электроэнергии при помощи голосового помощника «Алиса»
Пензенский «Дизель» сыграет с тюменским «Рубином»
В Пензе состоится форум Всероссийского проекта «Эстафета поколений»
В Саранске проводится проверка по факту ДТП с тремя погибшими
До конца года в Пензенской области купят еще более 30 квартир для врачей
Пензенский зоопарк приглашает на День белого медведя
Сотрудники прокуратуры проведут приемы предпринимателей в Пензе и области
В Пензе пройдет конференция «Антарктида: прошлое, настоящее и будущее»
Предварительная причина смерти - отравление угарным газом
Более 219 тысяч цветов украсят городские клумбы весной
Девушка лишилась 149 тысяч рублей, поверив незнакомцу
В Наровчатском районе на пожаре погибли мужчина и женщина
В Пензе почтили память погибших воинов
Завтра коммунальные службы Пензы будут работать в усиленном режиме
В Мордовии проводится проверка по факту смерти мужчины в автомобиле Госавтоинспекции