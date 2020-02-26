На носу что? Масленица!

Началась масленичная неделя, и это значит, что если вы еще не достали из закромов своего кухонного шкафа сковородку и не порадовали себя и родных стопкой румяных блинчиков, то самое время это сделать. Если же дела кулинарные – не совсем ваша стезя, то попробовать вкусный атрибут этого яркого праздника можно будет, посетив одно из мест массовых гуляний. Благо, в Пензе 1 марта Масленица развернется сразу на нескольких площадках.

В 11.00 праздник начнется в городском зоопарке. Сжигание чучела здесь состоится в 14.00.

Также в 11.00 масленичные гуляния стартуют и в Детском парке. Посетителей парка ждут народные забавы и русские потешки, спортивные состязания, увлекательные игры и конкурсы. На аллеях расположатся ярмарка народных умельцев, выставка работ студии семейного творчества «Конфетти», а также выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества пензенских мастеров, которая будет работать на протяжении всего праздника. Кульминацией праздника станет сожжение чучела зимы в 17.00.

По тому же графику праздник состоится и в ПКиО «Комсомольский».

Масленица в парке им. В. Г. Белинского начнется на час позже – в 12.00, но и продлится до позднего вечера. Всех гостей праздника ждут игры и конкурсы, народные забавы и шуточные состязания. После сожжения чучела в 19.00 на центральной сцене будет организован «Танцевальный марафон».

В 12.30 главный обряд провода зимы состоится на территории средней школы № 47.

КСТАТИ

В связи с празднованием, 1 марта с 6.00 до 20.00 в Пензе будет запрещено движение по улице Карла Маркса на участке от улицы Красной до входа в центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского.