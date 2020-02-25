Иван Белозерцев: «У нас были прекрасные учителя, вкладывавшие в нас душу»

Вместо предисловия

С Иваном Белозерцевым встречаемся в коридоре. Прервав разговор, он протягивает руку.

- Минут пятнадцать и мы начнем

Доброжелателен. Не броский, точно по фигуре костюм подчеркивает хорошую спортивную форму. Короткая стрижка.

С гостями общается по-военному немногословно. А для вечерней уже поры - выглядит свежим и энергичным.

Губернатор в России - должность если и не расстрельная, то уж совсем не курортная. Море желающих, по типу сколковского менеджмента, изобрести кучу коэффициентов, всесторонне определяющих эффективность лидера.

Будто в острой жизненной ситуации, переполненной земными проблемами, толпа только и мечтают определить KPI чиновника, а не увидеть сразу, как власть без рассуждений локализует конфликт, услышать, когда точно откроют медпункт, отремонтируют школу и построят дорогу.

Среди лучших по нацпроектам

- Уже на старте года страна получила мощный импульс для развития, вытекающий из Послания Президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию. Вам не раз доводилось лично присутствовать на оглашении посланий. Какое впечатление от обращения Главы государства в этом году?

- Очень важное, стратегическое Послание. Президент констатировал: в обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди стремятся к развитию, самореализации, профессиональным достижениям, непосредственному участию в преобразованиях на своей малой родине.

Задача власти - помочь им реализовать свой потенциал. Как итог должна качественно улучшиться жизнь.

Приняты очень хорошие меры поддержки семьи, материнства, детства. И это не только выплаты и льготы. Глава государства подчеркнул важность создания в каждом из российских регионов условий для достойного воспитания и образования детей, оказания современной медпомощи. Ясли и садики, школы и больницы, центры творчества и спортивные объекты, развитая инфраструктура - все это должно быть доступным жителям не только городов, но и малых населенных пунктов.

Для достижения этих целей в социальной сфере нужен рост экономики, в том числе, за счет мер поддержки бизнеса, увеличения экспортной составляющей. Мы уже несколько лет работаем над выполнением этих задач. А сейчас, учитывая объемы предстоящей работы, действовать нужно быстро и эффективно.

- Сегодня, наверное, уже можно говорить о предварительных итогах 2019 года. Есть резон оценить и масштабы перемен в регионе за минувшее пятилетие. Как руководитель Пензенской области, как человек, имеющий непосредственное отношение к стратегии ее социально-экономического развития, какие бы сделали акценты в оценке достигнутого?

- 2019-й год мы завершили достойно, но в 2020-м нужно работать еще эффективнее. Я часто посещаю районы области, встречаюсь с людьми. Как правило, граждане обращаются с бытовыми просьбами - построить дорогу, улучшить транспортное сообщение, отремонтировать больницу, открыть детский сад. Все это мы отрабатываем - ищем пути решения, принимаем меры.

Что надо отметить, в последние годы заметно выросла роль гражданского общества. Люди не просто жалуются, а предлагают варианты устранения существующих проблем, готовы сами активно участвовать. Будущее - за налаживанием более тесного взаимодействия власти и общества, осознанием личной ответственности каждого жителя, работы на благо региона.

- Президент сформулировал задачу кардинального улучшения уровня жизни людей. Огромные средства направляются на жилищное строительство, в здравоохранение, образование, на строительство дорог. Насколько мне известно, в регионе объявленные национальные проекты успешно реализуются.

- По итогам минувшего года Пензенская область в масштабах страны отмечена как один из лучших субъектов РФ по реализации нацпроектов. Но для меня как губернатора первоочередное - не место в рейтинге, а повышение уровня жизни пензенцев. На реализацию нацпроектов выделены беспрецедентные средства, прежде всего на социальную сферу, на благоустройство населенных пунктов, на поддержку сельского хозяйства и промышленности, содействие развитию бизнеса.

Дивизия родившихся детей

- В Пензенской области в прошлом году зарегистрировано 10427 родившихся малышей. Самые любимые имена Полина и Артем. Кстати, в тройку наиболее популярных, вошло и имя Иван. Если заглянуть в будущее, что ждет этих детей на малой родине?

- Будущее наших детей и внуков зависит в первую очередь от нас – их отцов и дедов, от того, какие условия мы создадим для реализации потенциала каждого ребенка.

Как вы помните, в Послании Президента озвучен ряд дополнительных мер поддержки рождаемости, выстраивания системной семейной политики.

На региональном уровне работа такая уже ведется. Стопроцентный охват учеников начальной школы горячим питанием обеспечим с 1 сентября. В Пензенской области это реально. В наших учебных заведениях переоборудование пищеблоков осуществляется уже несколько лет. Большинство школьников сегодня имеют возможность получать полноценные школьные обеды. С нового учебного года для всех учеников младших классов они станут бесплатными.

Конечно, это потребует немалых бюджетных расходов, компенсировать их можно, развивая экономику.

В прошлом году Пензенская область вошла в число лидеров по числу реализованных масштабных инвестиционных проектов. Кроме того, было заключено шесть новых инвестиционных соглашений, предусматривающих создание почти двух тысяч рабочих мест. Улучшение инвестиционного климата в пензенском регионе – один из наших приоритетов. Будем продолжать работать над тем, чтобы у молодежи не возникло проблем с трудоустройством.

…и 255 спасенных душ

- Знаю, вы очень поддерживаете многочисленные институты семьи, в частности, в их стремлении минимизировать количество абортов. Поинтересовался, как вообще женщины относятся к вашей позиции. И услышал: тело женщины принадлежит исключительно ей самой.

- Абсолютно поддерживаю эту точку зрения - и решение по аборту, и намерение беременеть или нет – исключительно дело добровольное. Проста и суть того, что мы пробуем донести до потенциальных мам. Принимая решение, просим еще раз взвесить все риски.

Наши эксперты - опытные собеседницы, талантливые психологи идут от жизни. Если у будущей мамы муж, друг остался вдруг без работы и не приносит зарплату, мы гарантированно его трудоустроим в течение 1-2 месяцев. Беспокоит перспектива с отсутствием места в яслях, детском саду? Берем обязательство решить эту проблему.

Решение сохранить беременность в 2019 году приняло больше 400 женщин, а уже 255 малышей появились на свет.

- Кстати, эксперт, высказавшаяся об исключительной собственности женщины на свое тело, услышав об этих новорожденных, согласилась: это серьезный аргумент.

Содействие бизнесу – важное

- Президент нацеливает на поддержку инициатив малого и среднего бизнеса. Говорит о возможности льготного налогообложения, с компенсацией федеральным центром местной власти до 2/3 от выпадающих доходов. Иван Александрович, может ли малый бизнес рассчитывать на такую поддержку в регионе?

- Содействие предпринимательству заявлено в качестве одного из главных тезисов в моем инвестиционном послании. Это развитие территорий опережающего социально-экономического развития, реконструкция индустриальных парков, наращивание производительности труда, расширение программ льготного кредитования. Капитализация регионального Фонда «Поручитель» приблизилась к 1 млрд. рублей. Это в два раза больше той суммы, с которой Фонд начинал свою работу 5 лет назад.

Я дал поручение проработать варианты уменьшения ставки налога на имущество для предпринимателей, у которых находятся в собственности объекты площадью более 1000 квадратных метров. Следует учесть, что бизнесмены, имеющие менее масштабные объекты, платят налог в размере 0,5 % от кадастровой стоимости

Также рассматривается возможность снижения ставок по упрощенной системе налогообложения для определенных категорий предпринимателей. В Центрах регионального развития уже действуют сниженные ставки при применении «упрощенки».

Еще на год мною продлен срок действия «земельного моратория». Это дает бизнесмену возможность не только выкупить землю по льготной цене, но и использовать участок как залоговую базу более эффективно, а также самостоятельно определять вид разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности, в соответствии с правилами землепользования и застройки.

- Недавно к Вам обратились с просьбой взять под контроль безопасность движения на трассе М5 «Урал» в районе села Большой Труев. На совещании понравилась Ваша жесткая реакция на планы отложить установку «лежачих полицейских», знаков ограничения скорости движения на весну. Что в итоге, поменялась там ситуация? Как, в целом, оцениваете ход выполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»?

- По оценке министерства транспорта РФ Пензенская область третий год подряд входит в тройку регионов-лидеров по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Жители Пензенской области, с которыми я ежедневно общаюсь в социальных сетях, отмечают, что видят конкретные результаты этой работы. Однако еще больше обращений, особенно из сельской местности - с новыми просьбами построить или отремонтировать дороги.

В этом году на реализацию в Пензенском регионе национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет направлено порядка двух миллиардов рублей. Работы запланированы на 98-ми объектах.

Наша главная цель - снижение числа дорожно-транспортных происшествий. Ограничение скорости на трассе в районе села Большой Труев Кузнецкого района - одна из таких мер. Этот вопрос подняли местные жители, обратившись ко мне через социальные сети. Они очень беспокоятся за безопасность на этом участке дороги. Я провел встречу с начальником управления ГИБДД по Пензенской области и руководителем Федерального управления автодорог «Большая Волга».

Уже в первом квартале текущего года планируется установить элемент «лежачий полицейский» и оборудовать шумовую полосу, чтобы водители, подъезжая к опасному перекрестку, снижали скорость. Автоинспекция решает вопрос целесообразности дополнительных знаков.

Кстати, в том же Кузнецком районе, на этой же трассе М-5, в районе села Соколовка по просьбам местных жителей установлен светофор и обозначен пешеходный переход. Очень здорово, что граждане проявляют активность и включаются в борьбу за безопасность на дорогах.

- Сравнительно недавно вы пообщались с пензенцами в Одноклассниках, а затем ВКонтакте. Ожидали ли такой интенсивный поток обращений? (несколько сотен тысяч просмотров). Если сгруппировать по темам, что больше всего волнует людей?

- Чаще всего людей волнуют житейские вопросы: качество дорог, водоснабжение, освещение, благоустройство населенных пунктов. И, как правило, решение этих проблем находится в компетенции муниципалитетов. Как губернатор обязательно помогаю людям.

На встрече с активистами группы скандинавской ходьбы в Пачелмском районе. ФОТО: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Призываю и руководителей муниципальных образований проявлять больше инициативы. Надо четко знать, что волнует граждан, не надо дожидаться, когда жители села или города начнут жаловаться губернатору. Надо вникать очень глубоко, чем живет тот или иной населенный пункт, не копить проблемы, а вместе с жителями их решать.

Т-34 управлять не довелось

- Проведя 27 января у памятного знака на улице Ленинградской митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда, Пенза присоединилась к объявленному в России Году Памяти и Славы. Можно немного подробнее о намеченных в регионе мероприятиях в честь 75-й годовщины Великой Победы?

- В каждом из районов и городских округов области разработаны планы праздничных мероприятий. В проведении торжеств будут задействованы представители всех возрастов - от детей до пожилых людей.

Главное, чтобы нашим ветеранам было комфортно, чтобы они смогли порадоваться, получить всестороннюю заботу. В местах проведения митингов обязательно будут обустроены партеры для главных героев торжеств. Им много лет, они пережили самую ужасную в истории человечества войну. И они заслужили, чтобы мы организовали для них настоящий праздник.

Если по состоянию здоровья ветеран, труженик труда, блокадник, бывший узник концлагеря не сможет прийти на официальные мероприятия - его посетят на дому, вручат цветы, выразят благодарность.

Все мы, дети войны и послевоенных поколений - в неоплатном долгу перед нашими отцами, дедами, прадедами - людьми, совершившими великий подвиг, ставший частью мировой истории.

Как это ни трагично, поколение победителей, живые свидетели тех страшных лет, уходят. Наш долг - сохранить память о них, передать историческую достоверность событий роковых 1941-1945 годов. Компромиссов не должно быть с теми, кто пробует сфальсифицировать историю, переписать ее, пытается умалить, отнять нашу Победу.

Поэтому так важны шествие «Бессмертного полка», посвященные солдатскому быту народные экспозиции, которые создают ученики и их родители в школьных краеведческих музеях. Молодежь учится воспринимать Великую Отечественную войну не как абстрактный параграф из учебника истории, а как реальную жизнь прадедушки, о котором помнит семья и которым все гордятся. И о живых солдатах, и о сохранении памяти павших нужно помнить не раз в году, 9-го мая, а каждый день.

Мероприятия, приуроченные к 75-летию Великой Победы, пройдут во всех районах области. ФОТО: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В порядке содержать воинские мемориалы и памятники. В нашем регионе действуют поисковые и волонтерские движения. И пока у нас есть такая замечательная молодежь - есть будущее.

- В одном из интервью вы назвали свои любимые уголки в Пензе: район Западной поляны и Спасский кафедральный собор. А где бываете, когда приезжаете на свою малую родину в Орловской губернии?

- Самые близкие сердцу места находятся там, где ты родился. Где прошли твои годы детства и юношества. Это мой родной деревенский дом. Это поле, луга, где косил и заготавливал сено, пас коров.

Полтора года назад, в августе 2018-го, во время моего рабочего визита в Орловскую область, я был приглашен в качестве почетного гостя на открытие нового корпуса гимназии города Ливны. Это прекрасное современное учебное заведение. Мне было особенно приятно, потому что когда-то я окончил десятилетку именно там. Не гимназию, а простую среднюю общеобразовательную школу. У нас не было такого роскошного здания, но были прекрасные учителя, вкладывавшие в нас душу. Приятно побывать там, вспомнить свою юность.

- Известно, что в Пензе завершается ремонт-реставрация танка Т-34 с постамента. Однажды вы сказали, что управлять современным танком не сложнее, чем велосипедом. А на «тридцатьчетверке» не пробовали?

- Нет, на «тридцатьчетверке» не довелось. А танк наш сейчас находится на одном из пензенских заводов, специалисты с ним работают. Говорят, восстановят.

Пали богатыри в бою

Вроде, закончилось интервью, а разговор стал совсем неформальный.

- Про судьбу Орловско-Курской дуги много говорить не надо. Некоторые утверждают, что по числу потерь сторон немцы, чуть ли, не выиграли эти бои.

- Как в том анекдоте, про французов, которые возмутились, что русские победили в войне 1812 года: без нашей армии, заявили французы, у вас не было бы победы.

Разве ж сосчитаешь литры пролитой крови. На фронте у меня погибли, совсем молодыми, два родных дяди. Одному был 21 год, другому 22 с половиной. Ребята были очень рослыми, богатыри. Бабушка говорила, их мама, у одного рост 2 метра 5 см, у другого 2 метра 3 см. Сильные были ребята. Один погиб в 41-ом году. А второй пропал без вести, в 42-ом, погиб. Еще один дядя скончался в эвакогоспитале в 43-ем в Тамбове и похоронен в братской могиле.

Наше село оккупировали немцы. Они удерживали его чуть больше недели. Как рассказывали мои родители и бабушка, когда наши их выбили, там полегло много немецких солдат и офицеров. Хоронили их потом в рвах. Недалеко от нашего дома было немецкое захоронение. После 90-х немецкая общественная организация приезжала и организовала вывоз останков.

Когда материал готовился к печати

С приближением выборной поры ряды экспертов заметно опережают численный состав электората. Раскладываются пасьянсы. В цене сюжеты поострее. При этом сверхнадежные источники, конечно же, нельзя раскрывать. Здесь-то и берет начало поток заказных творений. Дешевых. Не путать с малобюджетными.

Режиссируя надерганные, а по большому счету, ворованные, фрагменты передач, главное назначение которых - вытащить известный логотип телеканала. И выдержать принцип - чем чаще показываешь лицо человека, которого нужно очернить, тем обильнее надо выливать ушаты грязи.

В надежде на то, что знакомое лицо, да узнаваемая телевизионная заставка развернут сознание и «пипл» реально «схавает» пусть часть вранья. Ни судом, ни экспертами не подтвержденных «фактов».