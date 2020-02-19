2020-02-19T10:05:41+03:00
Общество

7 января Дмитрий и Оксана ушли из дома

Следственное управление по Алтайскому краю разыскивает пропавших без вести 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летнюю Оксану Руденко
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Следственным управлением СК РФ по Алтайскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Думчева Дмитрия Юрьевича 30.04.2004 года рождения и Руденко Оксаны Викторовны 22.06.2001 года рождения (п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ).

7 января они ушли из дома в городе Новоалтайске, и до настоящего времени их местонахождение не установлено.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Приметы Думчева Дмитрия: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки.

Приметы Руденко Оксаны:на вид 20 лет, среднего телосложения, волосы черные, глаза зеленые. Была одета в розовую куртку, черные джинсы, черно-белые кроссовки, зеленую шапку (Reebok).

Следственное управление обращается с просьбой: при наличии информации о местонахождении без вести пропавших, сообщить в следственное управление СКР по Алтайскому краю по телефону 8(3852)29-80-02, в следственное управление СКР по Пензенской области - 8(8412)36-17-02 или в полицию по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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