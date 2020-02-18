2020-02-18T18:28:07+03:00
Общество

Пена для бритья и носки против айфона

Рассказываем, что думают пензенцы про подарки к Международному женскому дню и Дню защитника Отечества
Иван МЕЧКИН
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Конец февраля-начало марта - горячая пора для большей части населения нашей страны, ведь в последний месяц зимы мы чествуем наших дорогих мужчин, а в первый месяц весны - милых женщин. И уже сейчас можно видеть представительниц прекрасного пола, которые ходят по магазинам в поисках подарка для того самого, единственного и неповторимого… а также братьев, отцов, дедушек и просто друзей.

Но видеть женщин в торговых центрах - это обыденность, а вот мужчины, которые в панике бегают от одного бутика к другому - зрелище уже более непривычное. Но, скрывать не буду: и довольно забавное.

А что же ищут эти все люди? Неужели в нашем городе тоже случаются ситуации, тысячи раз высмеянные в интернете: когда она дарит ему носки и пены для бритья, но получает в подарок айфон последней модели? Эти вопросом я и решил заняться, опросив жителей нашего города.

Сразу бросилось в глаза, что большинство участников опроса - как мужского, так и женского пола - в возрасте за 35-40 лет хотят просто провести эти праздники вместе дома или сходить в кино, театр.

Мужчины от 20 до 45 лет, несмотря на огромный разброс в возрасте, не отличаются разнообразием идей для подарков на Международный женский день: в основном, они вручают своим дамам цветы, сладости, аксессуары или поход в кино. Впрочем, среди опрошенных пензенцев были и те, которые признались, что стараются заранее подметить и запомнить, чего хочет благоверная: сумочку, фотоаппарат, духи, туфли или билеты на концерт её любимого исполнителя. Самым неожиданным стал ответ 45-летнего горожанина, который сказал, что подарил жене совместный поход в аквапарк. Все-таки, даже во взрослых мужчинах есть что-то от ребенка – например, желание повеселиться.

Пензячки порадовали обилием идей и креативом - все же женщины, стоит признать, куда более внимательны в вопросах выбора подарков ко Дню защитника Отечества. За все время проведения опроса я не услышал ни одного повторяющегося ответа. Своим мнением со мной делились, в основном, девушки от 20 до 30 лет. Одна из участниц так вошла в раж, отвечая на вопрос, что минут десять рассказывала о своих идеях насчет не только самого подарка, но и способах его вручения. В конце своего монолога девушка призналась, что хочет подарить парню часы. Среди вариантов, которыми поделились другие участницы, были кроссовки, абонемент в фитнес-зал, цепочка на кисть, какие-нибудь принадлежности для автомобиля.

Подводя итоги, хочется сказать: лучшим подарком всегда будет тот, который вы подарили от всего сердца. Любите друг друга!

СКАЗАНО

Петр АНТОНОВ, тренер:

- Не понимаю шутки про носки. В наш стремительный век они - едва ли не вещь первой необходимости, так как быстро рвутся. В прошлом году жена подарила мне их целый набор от одной известной фирмы. Отличные, качественные. Можно и к этому вопросу подойти с выдумкой: найти носки с персонажами любимого фильма или что-то типа того. Супруге же всегда дарю книги - она мечтает о большой библиотеке.

София МОЧАЛОВА, работник контактного центра:

- Ну, лично для меня - это не такие вот прям праздники, чтобы как-то отмечать их подарками. Как по мне, лучше не подарить ничего, чем вот этот стандартный мыльно-рыльно-носочный набор на 23-е и один тюльпан на 8-е. Но, чтобы не обидеть человека своего (вдруг для него этот праздник важен), можно приготовить вкусный ужин и посидеть за просмотром любимого кино, или пригласить сходить куда-то.

А что думаете по этому вопросу вы? Делитесь своим мнением в комментариях!

ИСТОЧНИК KP.RU

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