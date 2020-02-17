2020-02-17T13:45:54+03:00
Общество

Иван Белозерцев: «Без подъема рождаемости нет будущего»

В понедельник в региональном правительстве обсудили меры поддержки многодетных семей
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан отметил, что уже 2948 многодетных семей получили в собственность участки для улучшения своих жилищных условий. Полностью очереди на получение земли ликвидированы в Кузнецке, Бековском, Вадинском, Камешкирском, Кузнецком, Лопатинском, Наровчатском, Никольском, Сосновоборском, Спасском, Тамалинском, Малосердобинском, Шемышейском районах. Отстающими в этом направлении являются Каменский, Белинский и Мокшанский районы. Всего же по области выделения участков ждут 223 семьи. Эту работу планируется завершить до 1 сентября.

- Обеспечение многодетных семей земельными участками - важнейший вопрос, - констатировал губернатор Иван Белозерцев. - В своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ подчеркнул необходимость поддержки материнства и детства. Главам муниципальных образований нужно помнить о том, что без подъема рождаемости у населенных пунктов просто нет будущего.

При этом глава региона потребовал, чтобы участки, которые выделяются многодетным семьям, были обеспечены инфраструктурой:

- Не нужно делать давать землю на задворках. По закону, многодетные семьи имеют право продать эти участки. Задача руководителей на местах - сделать так, чтобы у людей была возможность строить дома.

Иван Белозерцев поручил организовать встречи многодетных семей с представителями районных администраций, где льготники могли бы получить исчерпывающие ответы на возникающие у них вопросы.

- Приглашайте сотрудников Пенсионного фонда, банковской сферы, регионального минтруда. Люди должны знать, какие меры социальной поддержки им положены, как их получить, куда можно направить средства материнского капитала, на каких условиях выдают кредиты на строительство домов, - отметил губернатор и поручил до 1 марта сформировать график консультаций.

Губернатор также подчеркнул, что руководство муниципальных образований не должно отмахиваться от решения и других проблем, с которыми сталкиваются многодетные граждане. В качестве примера он привел обращение жительницы Камешкирского района. Женщина написала Ивану Александровичу в социальной сети, рассказав, что воспитывает пятерых детей. За неуплату в доме, где проживает семья, отключили газ.

- Неужели нельзя было организовать помощь и решить этот вопрос на месте? У муниципальной власти есть наложенные законом обязательства перед населением, но человеческий фактор никто не отменял, - отметил глава региона. - Ни одна многодетная семья не должна оставаться со своими проблемами один на один. Наша задача - поддерживать людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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