Судьба красноармейцев Пячиных

На фронт Анна Кожевникова ушла добровольцем в июне 1942 года. Воевала на Ленинградском фронте, защищала блокадный Ленинград. И, конечно, никогда не слышала о матросе вспомогательного корабля «Чапаев» Петре Пячине.

При выполнении боевой операции Петр был контужен. Позже за операцию матрос получит первую свою награду - медаль «За боевые заслуги». В 1943 году Пячин стал работать электриком по монтажу склада жидкого топлива в Ораниенбауме. Позднее участвовал в восстановлении ремонтной базы в Стрельно и Нахимовском училище в Ленинграде.

В 1943 году красноармеец 377 строительного батальона Балтийского флота Анна Кожевникова и красноармеец 52 строительного батальона Петр Пячин будут награждены медалями «За оборону Ленинграда».

Судьба сведет наших героев позже. По рассказам Анны Филипповны, во время бомбежки Петра засыпало землей, а ей удалось его спасти. В мае 1945 года они поженились. Об этом, наряду с воспоминаниями фронтовиков, можно узнать и из архивных документов Министерства обороны, которые удалось найти корреспонденту «Комсомольской правды». Как и ее муж, ефрейтор Петр Пячин, медаль «За победу над Германией» получила и красноармеец Анна Пячина (Кожевникова).