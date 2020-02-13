Бои, заполненные яростью

Уже очищена от врага территория страны. И невольно хочется думать о приближающейся мирной жизни. Какой она будет? Конечно, с детьми. Солнцем. Конечно, без взрывов и свиста пуль.Но будни фронтовые отодвигают светлую фантазию. На каждом шагу еще льется кровь. В боях, наполненных яростью отчаяния, гибнут товарищи.

Выпуск Фронтовой газеты № 2 перенесет нас в события на фронтах Великой Отечественной и в тылу в феврале 1945 года. И посвящается выпуск вкладу в общую Великую Победу отцов и матерей, дедов и бабушек сегодняшних сотрудников компании «ТНС энерго Пенза». На основе их воспоминаний, материалов из семейных альбомов, с любовью и профессионально собранных на собственном сайте компании.

Помогут нам отыскать неизвестные прежде странички биографии фронтовиков и архивы Министерства обороны.

- Вспомнить все это еще раз и поклониться фронтовикам - долг любого нормального человека, который хоть немного помнит историю свой страны, - считает заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов. Мы общаемся в его кабинете в Пензе за чашкой чая.

- Перед встречей специально посмотрел оцифрованный военный архив «Комсомольской правды». Понравилась небольшая заметка в номере газеты за 2 февраля 1945 года. В ней рассказывалось, что вся польская пресса заполнена восторженными благодарностями за помощь. В дар героической Варшаве СССР направил 60 тысяч тонн хлеба.

- И это в разгар голода и лишений. В наши дни, буквально недавно, один из польских президентов Лех Валенса вполне себе объективно оценил исключительную роль СССР в освобождении своей страны от фашизма. И когда сегодняшняя польская власть тревожит захоронения советских солдат, Валенса очень сожалеет, что в свое время не сумел наладить хороших отношений с Россией.

- Отношения с Польшей, мягко говоря, не очень. В то же время Германия, немецкие компании - одни из основных партнеров России. Не парадокс?

- Да, бьются с нами за «Северный поток-2». Что хочу еще сказать. Да, мы обязательно и с подобающими торжествами и широтой отметим 75-летие Победы. Святая дата. Но надо помнить и о парадоксе, замеченном тобой.

Конечно, с этим не нужно торопиться. И все же. В общую гамму торжеств, может быть, вплести небольшую скромную страничку. На каком-нибудь деревенском кладбище, рядом с которым хоронили умерших пленных немцев, установить обычный деревянный поминальный крест. Будет это и по-христиански. И Александр Невский на нас не обидится, если перефразируем его слова: кто к нам с мечом придет, тот под крестом и останется.

Немецкий бизнес успешно работает у нас на «Маяке». Недавно губернатор Иван Александрович Белозерцев в Москве провел переговоры с представительной делегацией торгпредства Германии в России. Объяснил преимущества сотрудничества немецкого бизнеса с нами.

И к нам тоже приезжали немецкие бизнесмены, работающие в сегменте производства альтернативной электроэнергии. Жизнь продолжается.

Сегодня, открывая первую страничку об истории участия родственников сотрудников нашей компании в приближении святого Дня Победы, хочу пожелать фронтовой газете «Комсомольская правда», как и прежде, быть на передовой. А журналистам - отточенного пера.