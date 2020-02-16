Анна Щома, медсестра: «Видела ужас войны»

Мы часто вспоминаем солдат войны. Особые слова благодарности говорим и медработникам, которые спасали раненых, выносили их с поля боя и лечили в госпиталях. Я хочу рассказать о таком человеке из моей семьи. Это моя бабушка - Щома Анна Степановна. До войны она училась в медицинском училище. И вместе с дипломом об окончании учебы ей вручили повестку на фронт. Она не раз рассказывала мне о своей службе. И я хочу передать ее слова вам.

С первых её дней и до конца я была медсестрой эвакогоспиталя №1026. Специализация была довольно сложная - нейрохирургия. Я помогала хирургам при операциях, делала перевязки. Горе, страшные раны бойцов были перед глазами каждый день. За сутки мы изматывали километры бинтов. Их не хватало, приходилось самим стирать. Перевязывали с обезболиванием, но иногда препаратов не было, и мы были вынуждены обходиться без лекарств. Раненым приходилось терпеть эту муку.

Нередко привозили уже бездыханных молоденьких солдатиков, совсем ещё мальчиков. Так хотелось спасти их! Делать переливание крови обычным способом уже было нельзя: вены опавшие. Я делала разрез вены и вливала 50 граммов крови первой группы. Смотришь, а у раненого порозовели губы, он открыл глаза. Вот радость!

Тут уже мы начинали действовать по полной программе, чтобы вырвать его у смерти, но были случаи, когда наши усилия были напрасны и молодые ребята умирали у меня на руках. Сколько бы ни говорили, что медики не реагируют на это, - неправда, всегда бывает очень тяжело находиться рядом.

А. С. Щома