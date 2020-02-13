Дарим любовь всему городу

Уже которую неделю прилавки магазинов наполнены открытками, мягкими игрушками и сувенирами в виде сердечек. Продавцы в эйфории от предстоящей выручки после выходных. Забронированы все столики в ресторанах и кафе. Девушки в предвкушении подарков от возлюбленного пытаются угадать, что же будет в этот раз: шикарный букет цветов или та сумочка, на которую она так долго смотрела в витрине бутика. Везде огромные очереди из взволнованных мужчин, которые не знают, какой подарок преподнести, что бы это не закончилось незапланированной ссорой. И пусть в календаре еще бушует зима, в душе уже распускаются первые подснежники, да и солнышко греет как-то теплее.

Мы не могли остаться в стороне от этой романтической суеты и отправились на улицу, чтобы решили выяснить, что значит 14 февраля для жителей нашего города. И вот, что пензенцы нам рассказали.

ФОТО: Анна ЛЕБЕДЕВА

Зульфия Д., домохозяйка:

- Мы с мужем на праздники ждем наших детей. Они повзрослели, у каждого своя любовь, отношения. Но в праздничные дни они откладывают свои дела и едут к нам. Большего желать не нужно.

Фото из архива героя публикации

Майя Г., визажист:

- Для меня 14 февраля - еще один повод, чтобы порадовать любимого человека. Я стараюсь сделать что-то особенное , романтическое. В том году мы дарили друг другу подарки, сделанные своими руками. Получилось очень здорово.

ФОТО: Анна ЛЕБЕДЕВА

Елена С., домохозяйка:

- В этот день мы отмечаем годовщину отношений. Очень символично, правда? Теперь тот робкий парень, что предложил мне встречаться – мой муж и папа нашего ребенка. Каждый год мы отмечаем этот праздник дома, устраивая семейный ужин. Меня не покидает чувство, словно праздник был придуман только для нас двоих, а мы оставили в нем частичку нашей будущей семьи.

ФОТО: Анна ЛЕБЕДЕВА

Имиль Д., студент :

- Мы с моей девушкой в этом году вместе работаем . Не совсем то, что хотелось бы, да… Но мы договорились отметить на следующий день, в свой выходной. Девушка никогда не выдерживает и дарит мне подарки заранее - ей хочется поскорее увидеть мою реакцию. В этот раз подарила любимый парфюм. Она всегда точно знает, что мне нужно. Очень здорово, когда человек понимает тебя с полуслова.

Фото из архива героя публикации

Яна Л., учитель:

- Мой парень готовится сделать мне предложение. Он еще не в курсе, что я давно все знаю. Несмотря на это, все равно безумно волнуюсь и не могу перестать улыбаться. Уже мысленно сказала сто раз: «Да-да, я согласна!».

ФОТО: Анна ЛЕБЕДЕВА

Камилла Н., школьница:

- Не считаю этот день особенным. Просто останусь дома и буду смотреть сериалы с вкусняшками. А что? Очень хорошее времяпрепровождение наедине с собой, этого часто не хватает.

***

Подытоживая услышанное, остается только добавить : не ждите особенных поводов и праздников, чтобы сказать «люблю» дорогому для вас человеку. Если у вас не задался день, бегите скорее домой к своим родным, и любовь непременно сделает все чуточку лучше!

А что думаете по этому поводу вы? Делитесь своим мнением в комментариях!