2020-02-07T09:00:10+03:00
Спорт

Ледовая арена Саранска дала старт многим юным дарованиям фигурного катания

Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в церемонии открытия первенства России по фигурному катанию среди юниоров, которая состоялась 6 февраля в Ледовом дворце Саранска
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Главы Республики МордовияФото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
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Руководитель региона поздравил всех участников турнира и болельщиков с ярким событием в спортивной жизни страны, а также поприветствовал присутствующих на ледовой арене президента Федерации фигурного катания России, олимпийского чемпиона Александра Горшкова, генерального директора Федерации Александра Когана и заслуженного тренера СССР и России Елену Чайковскую.

В столицу Мордовии съехались около сотни сильнейших молодых спортсменов - будущее фигурного катания России. Среди участников - победители представительных международных турниров, включая мировую серию Гран-при среди юниоров и юношеские Олимпийские игры. По итогам соревнований будет сформирован состав сборной России на чемпионат мира среди юниоров, который пройдет уже в марте в столице Эстонии Таллине.

Глава республики пожелал зрителям ярких эмоций, а всем участникам - честной борьбы.

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков в своем приветственном слове подчеркнул, что ледовая арена в Саранске дала старт многим юным фигуристам, ставшим впоследствии призерами и победителями мировых и европейских спортивных первенств, а также олимпийскими чемпионами.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Напомним, соревнования пройдут в Саранске с 4 до 8 февраля. В эти дни на арену Ледового дворца выйдут победительница финала Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниорок сезона 2019-2020 годов Камила Валиева, бронзовый призёр финала Гран-при Дарья Усачева, серебряный призер финала юниорской серии Гран-при Андрей Мозалев, бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр 2020 года Даниил Самсонов, победители соревнований среди спортивных пар юношеской Олимпиады Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Мордовию на соревнованиях представляет воспитанник СШОР по фигурному катанию на коньках Артем Тимакин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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