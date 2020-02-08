О спорт, ты - мир!

День зимних видов спорта, посвященный шестой годовщине проведения XXII олимпийских и XI паралимпийских зимних игр в Сочи, состоялся в Пензе неспроста: подобные праздники организовываются по всей стране с 2015 года. В этот раз Пенза вошла в число городов-организаторов благодаря получению федерального гранта. Заявку на проведение Дня зимних видов спорта одобрил Олимпийский комитет России.

К присутствующим обратились Иван Белозерцев и Валерий Лидин.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

На торжественном открытии праздника к горожанам обратился губернатор Иван Белозерцев. Иван Александрович призвал всех гостей праздника заниматься спортом не только зимой, но и в любое время года.

- Каждый, кто пришел сегодня сюда, найдет что-то себе по душе, - пообещал глава региона.

После этого губернатор посетил площадки мероприятия, принял участие в заходе по скандинавской ходьбе и дал старт лыжной гонке для самых юных участников.

Также горожан поприветствовал и спикер регионального парламента Валерий Лидин:

- Сегодня мы отмечаем праздник тех, кто ведет активный, здоровый образ жизни, любит спорт. Занимайтесь физкультурой, приобщайте к этому семью, друзей и коллег!

Желающие смогли принять участие в соревнованиях по перетягиванию каната.Фото: Фото автора.

Каждый смог найти на этом празднике что-то по душе. Самые смелые выбрали перетягивание каната и гонки на тюбингах и собачьих упряжках; более спокойные участники мероприятия отдали предпочтение кёрлингу и хоккею в валенках, ну а дети лепили снеговиков и играли в настольные игры.

Проведению мероприятия посодействовал спортивный студенческий клуб ПГУ «Беркут». Ребята организовали восемь из 17 площадок, а во время праздника угощали всех сладкой ватой и распечатывали фотографии прямо на месте событий.