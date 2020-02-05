«На войну меня забрали прямо с поля»

У Ивана Дмитриевича очень большая и дружная семья: младший брат Владимир, сыновья Николай и Александр, внуки Сергей и Антон, внучки Ирина и Андрей, правнуки Максим и Георгий и правнучка Анастасия. Все они собрались в родном городе Ивана Дмитриевича - Ардатове, чтобы поздравить его со знаменательной датой.

До призыва на службу Иван Дмитриевич работал трактористом. Сам ветеран шутит по этому поводу - дескать, на войну его забрали прямо с поля. Военную подготовку он проходил в Комсомольске-на-Амуре, перевозил снаряды и боеприпасы. После окончания учебы и практики в Сибири был направлен на фронт.

- Мы всегда были начеку, спали в машинах, в одежде и с винтовками, - вспоминает Иван Абрамов. - Через некоторое время получили в распоряжение новую технику и начали снабжать линию фронта боевым снаряжением.

Иван Дмитриевич принял участие не только в войне, но и в операции по освобождению Курильских островов и острова Сахалин. Был награжден Орденом Славы, медалью за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов и медалью Георгия Жукова. После окончания Великой Отечественной войны Абрамов устроился работать водителем в пожарную часть. Прослужил он в ней почти 40 лет, но до сих пор помнит суровые рабочие будни:

- В одно воскресение я заступил на дежурство - и сразу звонок, горит несколько домов в селе, недалеко от Ардатова. Мы тут же выехали на место. Горело три или четыре дома, огонь был такой сильный, что головешки летели по воздуху.

Но, даже несмотря на трудности, ветеран с особым трепетом говорит о тех временах и коллегах: члены дружного и сплоченного коллектива были готовы прийти на помощь в любое время.

- Все были специалистами своего дела, помогали друг другу во всем, строили дома, за дровами вместе ходили, все вместе делали, - вспоминает Иван Абрамов.

Сегодня Иван Дмитриевич остается авторитетом для всего Ардатова. Жители с уважением относятся к Ивану Абрамову и в шутку даже называют его «старостой».

Поздравить с юбилеем почетного ветерана приехали и сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Мордовия. Ивану Дмитриевичу были вручены наручные часы с логотипом Главного управления и почетная грамота.