2020-02-03T15:18:54+03:00
Общество

«Лучшим учеником» Саранска стал Артемий Хрущалин из гимназии №20

Теперь одиннадцатиклассник представит город на республиканском этапе
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Администрация го СаранскФОТО: Администрация го Саранск
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31 января в Саранске завершился муниципальный этап конкурса «Ученик года -2020», в котором принимали участие 44 ученика девятых-одиннадцатых классов. В течение недели ребята демонстрировали свои умения и навыки, презентуя ролики и проекты.

В заключительный день к его участникам обратился Глава Саранска Петр Тултаев:

- Не нужно переживать из-за того, что кто-то не дошел до финала, не беда, что не все оказались победителями. Самое важное – это хорошая школа, школа того, как нужно преодолевать, прежде всего, себя и трудности. Такие конкурсы помогают вырабатывать характер. Нужно из каждой ситуации делать выводы и двигаться дальше. У нас в Саранске около шести тысяч учеников с 9 по 11 класс, а вы среди них – лучшие! Это вызывает огромное уважение! Я искренне желаю, чтобы амбициозные планы, которые вы строите, были реализованы. Удачи вам, чтобы у вас в жизни все сложилось хорошо.

По итогам конкурных дней победителем муниципального этапа стал ученик 11 класса гимназии №20 Артемий Хрущалин. Лучший ученик Саранска представит столицу региона на республиканском этапе конкурса.

В понедельник на планерке в администрации города Петр Тултаев отметил высокий уровень подготовки ребят:

- Мы все жалуемся на своих детей, недовольны их поведением. Конечно, мы в свое время были другими. И сравнивать поколение, которое было несколько десятилетий тому назад и нынешнее – не совсем корректно. Конкурс «Ученик года» еще раз доказывает высокую образованность сегодняшнего поколения.

В один из дней конкурса ребятам нужно было презентовать лэпбуки на тему «Военная хроника семьи».

- И на каждом постере была запечатлена не просто история отдельной семьи во время Великой Отечественной войны, но и история целой страны, - продолжил мэр. - Нам, больше надо заниматься изучением своей родословной. Из моей семьи, например, пятеро ушли защищать Родину в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, я не в достаточной степени, на мой взгляд, знаю их фронтовой путь.

Мэр Саранска поручил, чтобы выставка лэпбуков конкурсантов была представлена в мае в одном из мест проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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