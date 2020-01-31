В Пензе осудили рецидивиста из Тверской области

В Пензе вынесли приговор в отношении 37-летнего жителя Тверской области Артура Ц., ранее неоднократно судимого за кражи, угон и разбой.

27 декабря 2017 года Ц. в городе Ярославле обманул местного жителя. Сообщив тому о намерении приобрести его автомобиль марки «Mazda», Артур попросил разрешения проверить машину, прокатившись на ней и пообещав вернуться с деньгами за покупку автомобиля. После согласия продавца злоумышленник уехал в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 82 700 рублей. Автомобиль злоумышленник впоследствии продал.

В июле 2018 года Ц. с супругой и тремя малолетними детьми арендовал в Пензе квартиру в частном доме, принадлежащую 61-летней местной жительнице. В конце того же месяца хозяйка жилища приехала к квартирантам. Артур ударил ее и потребовал отдать ему мобильный телефон и банковские карты. Напуганная женщина выполнила его требования и сообщила пин-коды и пароль от мобильного банка. Чтобы потерпевшая не обратилась в полицию, мужчина связал ее и запер в погребе дома. Свою семью злоумышленник перевез в другое жилье.

Украденными картами Ц. пользовался по своему усмотрению, оплачивая ими покупки и переводя с них деньги. В общем сложности, мужчина потратил 389 тысяч рублей. Помимо этого, имея при себе ключи, также украденные у пенсионерки, Ц. ограбил и ее личную квартиру, украв технику и имущество на 42 тысячи рублей.

После этой кражи мужчина решил избавиться от пенсионерки и задушил ее, замотав голову тканью и вставив глубоко в рот кляп. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на шее погибшей имеется борозда, что говорит о первоначальной попытке злоумышленника убить ее путем удушения проводом от электрической переноски.

Спустя несколько дней после пропажи пенсионерки тревогу забила ее дочь, проживающая в США. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, в ходе которой узнали, что мужчина, снимающий квартиру, принадлежащую женщине, несколькими днями ранее носил в дом землю с огорода - об этом сообщили соседи. Правоохранители обнаружили, что погреб в квартире завален. Раскопки помогли найти тело женщины.

Чтобы спрятать тело, мужчина засыпал погреб с ним землей.Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Свою вину Ц. не признал и подал ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Мужчина настаивал, что забрал у пенсионерки собственные деньги, якобы ранее переданные им в счет выкупа арендованной квартиры, поскольку женщина хотела продать ее сразу нескольким покупателям. В погребе же погибшую, по словам злоумышленника, он держал, потому что она вернула не всю сумму.

После вынесения присяжными обвинительного вердикта, суд, согласившись с мнением государственного обвинителя о квалификации и мере наказания, назначил Артуру Ц. наказание в виде 22 лет и трех месяцев лишения свободы, с ограничением свободы сроком на полтора года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иски брата и дочери погибшей о взыскании морального вреда и материального ущерба и постановил выплатить в их пользу двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на погребение и ущерб от краж.

Приговор в законную силу не вступил.