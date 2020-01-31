2020-01-31T13:24:36+03:00
Общество

Иван Белозерцев провел прием граждан в Лунинском районе

Все обращения были взяты на контроль
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Вчера жительница села Старая Кутля Татьяна Хитькова попросила губернатора Ивана Белозерцева помочь с установкой фонарей вдоль автодороги «Пенза - Лунино». Глава региона отметил, что проблему решат уже в этом году:

- Мы всегда реально оцениваем свои возможности - по объему работ, по затратам, и в зависимости от этого выстраиваем график работ, - ответил губернатор. - Организация освещения в Старой Кутле запланирована на 2020-й год.

С вопросом, ожидается ли в Лунино строительство детского сада с яслями, к Ивану Александровичу обратилась мама трех детей Наталья Чернышова. Как доложил главе региона министр образования Пензенской области Александр Воронков, начало строительства детского сада на 50 мест запланировано на 2020-й год, а открыть новое дошкольное учреждение планируют в 2021-м.

- Я думаю, если мобилизовать силы, садик можно построить в этом году, а уже в начале следующего - открыть , - подчеркнул Иван Белозерцев.

Ольга Ванюшкина из села Большой Вьяс просила построить в селе новую школу.

- У нас перспективное село, есть молодежь, 215 школьников, - рассказала она.

- Я возьму этот вопрос на контроль, - констатировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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