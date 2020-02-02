2020-02-02T16:56:26+03:00
Общество

Что нужно мишке для счастья?

Всего ничего – лишь маленькое деревце [ВИДЕО]
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»ФОТО: Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»
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Пензенский зоопарк продолжает радовать жителей чудесными видео про своих питомцев. Героем очередного из них стал наш старый знакомый – медведь Белый. Любимцу публики подарили настоящую сосенку, и питомец принял этот подарок с радостью.

- Наш Белый - очень любознательный медведь и любит изучать что-то новенькое, - отмечают представители учреждения. - Сегодня зоологи в качестве обогащения среды предложили хищнику небольшую сосну. Сначала Белый обнюхал дерево, попробовал на зуб и потащил на середину вольера. Потом нашел подходящее место и начал с удовольствием валяться в обнимку с деревом и чесаться об иголки. Как же мало нужно для счастья!

И действительно.

Кстати, 27 февраля отмечается Международный день полярного медведя, и поэтому научно-просветительский отдел МАУ «Пензенский зоопарк» объявляет детский ежегодный конкурс творческих работ «Белый медведь». Узнать подробнее о его условиях можно в официальной группе учреждения.

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Пензенцы все еще могут предложить варианты клички для полярного волка. Оставить свое предложение можно до 6 февраля.

Медведь Белый играет с еловыми ветками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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