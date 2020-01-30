2020-01-30T17:59:30+03:00
75 лет Великой Победы

В память о подполковнике Иване Дельнове

В год 75-летия Великой Победы вспоминаем подвиги наших земляков
Анна ЧЕРНАЯ
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Говоря об ушедших на фронт сотрудниках пензенской фабрики «Маяк революции», нельзя не упомянуть командира 71 гвардейского штурмового авиационного полка Ивана Васильевича Дельнова, 1909 года рождения. Согласно выписке из наградного листа, на фронт подполковник Дельнов прибыл 25 августа 1941 года.

Иван Васильевич Дельнов

Иван Васильевич Дельнов

15 марта 1943 года Иван Васильевич во главе группы из десяти ИЛ-2 под прикрытием десяти ЯК-7Б атаковал несколько десятков вражеских самолетов на аэродроме Сольцы. Несмотря на сильный заградительный огонь противника, нашим солдатам удалось уничтожить несколько самолетов и три точки зенитной артиллерии.

Самолет самого Ивана Дельнов был подбит, а сам подполковник погиб. За свой подвиг Иван Васильевич был удостоен Ордена Отечественной войны I степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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