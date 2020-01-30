А дебютировала она в 2012 году, в 70-ю годовщину Сталинградской битвы. Вместе с Правительством Пензенской области со страниц регионального и российского издания газеты, на ее сайте мы рассказывали о вкладе земляков в Победу, на фронте и в тылу.

В редакционных архивах и архивах Министерства обороны находили забытые имена, общались со здравствующими сегодня солдатами той войны, пели любимые песни. Рассказывали читателям о том, как сегодня живут и трудятся люди в Пензенской области.

Ответим сразу на вопрос: почему «Фронтовая газета»? За всю свою историю «Комсомольская правда» не меняла своего названия, не снимала орденов. Сберегла свое боевое знамя. Газета - одна из немногих сохранившихся до наших дней, чьи корреспонденты прошли дорогами Великой Отечественной в рядах действующей армии. В редакции хранится ее оцифрованный электронный военный архив. Дух грозной поры веет с каждой страницы.

Перед тем, как написать эти строки, открыл номер «Комсомольской правды» за 19 января 1945 года, № 16 (6036)… Шахтеры Краснодона отметили вторую годовщину гибели молодогвардейцев в забое. А потом вспомнили их имена, помолчали у шахты № 5. Вот будоражащий душу очерк. Мать приехала в Восточную Пруссию, в часть, где служил ее распятый фашистами под Оршей сын Герой Советского Союза Юрий Смирнов.

Очень радостная весть. Орденами «Материнская слава» II степени награждены сразу две матери Пензенской области. Елена Васильевна Артюхина из колхоза имени Свердлова Чембарского района, колхозница. И домохозяйка Екатерина Семеновна Игнатьева из села Большой Умыс Камешкирского района.

Не надо быть провидцем, чтобы сказать, что война заглянула во многие семьи. Редакция просит откликнуться детей, внуков героев. Вместе с читателями «Фронтовой газеты» мы узнаем, как сложились их судьбы. Вспомним добрым словом.