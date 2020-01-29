2020-01-29T15:15:25+03:00
Общество

«Маяк» для фронта, «Маяк» для победы!

Именно с таким лозунгом в 1941 году в Великую Отечественную войну вступили сотрудники пензенской бумажной фабрики, уже в те годы знаменитой на всю страну
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото предоставлено руководством предприятия.Фото предоставлено руководством предприятия.
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В конце прошлого года Министерство промышленности Пензенской области опубликовало рейтинг инновационно-активных предприятий региона. В десятку лидеров вошло ОАО «Маяк» (до 1992 года – фабрика «Маяк революции»), руководит которым Владимир Васильевич Вдонин.

В этом году предприятию исполняется 170 лет. Громкая дата! Бесспорно, за это время компания добилась многих успехов, став знаменитой не только в родном регионе, но и по всей стране и даже за границей. В 2019 году цеха «Маяка», в которых трудятся почти полторы тысячи человек, произвели продукции на 15 миллиардов рублей. Более одного миллиарда 300 тысяч налогов было отчислено в бюджеты разных уровней. Значительно увеличилось производство обоев - за прошлый год удалось отпечатать более 12 миллионов рулонов. В этом году предприятие планирует идти на новый рекорд и выпустить 180 тысяч тонн бумаги.

Говоря об успехах предприятия в настоящем, нельзя не упомянуть и о его работе в годы Великой Отечественной войны. Когда в июне 1941 года войска гитлеровской Германии вторглись в нашу страну, никто не остался в стороне. Даже юные девушки, будущие матери и хранительницы очага, рвались на фронт. На защиту Родины встали более 500 сотрудников и сотрудниц фабрики «Маяк революции».

31 июля 1941 года руководство предприятия обсудило работу в военное время. Пензенские бумажники получили особое задание - немедленно освоить производство папиросной бумаги. Украина было оккупирована, надеяться на ее фабрики не стоило. Возникали проблемы с поставкой папирос на фронт. За станки на смену ушедшим на фронт отцам, мужьям, братьям встали женщины.

Имена сотрудников «Маяка», сражавшихся за мирное небо над нашими головами, навечно вписаны в историю России. И сегодня, накануне 75-летия Великой Победы, мы говорим им «Спасибо!».

Спасибо за ваш Подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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