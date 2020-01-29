В Пензенской области на одну вакансию претендуют восемь молодых специалистов

«Нужен специалист с опытом» - многие вчерашние студенты, находясь в поисках работы после получения диплома, вынуждены отсеивать вакансию за вакансией из-за этого пункта. Есть и другие сложности, которые вынуждают юношей и девушек порой браться за что угодно, лишь бы иметь стабильный источник дохода. Но настолько ли все плохо в нашем регионе?

Специалисты портала HeadHunter, изучив пензенский рынок труда для молодых специалистов, выявил три тренда.

Чаще всего молодежь зовут в продажи

16 процентов от всех представленных вакансий в регионах, на которые могут устроиться молодые специалисты – это работа в отрасли торговли. Столько же на рынке представлено мести в сфере информационных технологий. Также в лидерах оказался финансовый сектор (ему принадлежит девять процентов от общего числа вакансий).

Если обратиться непосредственно к должностям, которые предлагают молодежи в регионе, то чаще всего это продавцы, консультанты и администраторы.

Спрос на молодых специалистов в регионе растет ежегодно

В прошлом году прирост составил 23% по сравнению с 2018 годом. В большинстве предложений о работе не было указано никаких особенных требований к опыту работы кандидатов. Лишь в 6% предложениях о работе встречались пожелания к наличию профессионального опыта от года до трех лет.

Но за работу мечты все еще нужно бороться

Уровень конкуренции среди начинающих специалистов и студентов остается одним из самых высоких в разрезе профессиональных областей. Сейчас на одну вакансию в Пензенской области в среднем приходится восемь резюме молодых специалистов.

Напомним, что чуть ранее мы публиковали исследование специалистов HeadHunter, посвященное основным проблемам и трендам рынка труда в Пензенской области в прошлом году.