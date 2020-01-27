Более 13 миллиардов рублей - на реализацию нацпроектов

Сегодня губернатор Иван Белозерцев огласил ежегодное инвестиционное послание. Одной из тем документа стала реализация национальных проектов: на эти цели в регионе в этом году направят более 13 миллиардов рублей. Основная часть этих средств будет направлена на развитие социальной сферы, поскольку, по мнению главы области, она требует пристального внимания.

- Президент озвучил беспрецедентные меры по поддержке семей с детьми, - отметил Иван Александрович. - Это и продление программы материнского капитала, его увеличение и получение права на выплату семей с первым ребенком, и введение новых пособий для семей с детьми от трех до семи лет.

Иван Белозерцев поручил министерству экономики обеспечить приоритетное получение женщинами с детьми необходимых услуг в многофункциональных центрах. Также губернатор обязал продолжить работу над созданием условий для беспрепятственной подачи документов на получение мер социальной поддержки через портал госуслуг.

Затронул глава региона и тему образования:

- У нас хорошая база, и мы продолжаем ее развивать. В прошлом году капитально были отремонтированы 37 школ, закуплено 62 школьных автобуса, шла работа по обеспечению учреждений образования высокоскоростным интернетом и переоснащению учебных классов, - конкретизировал он.

Кроме того, к началу осени запустят и первый мобильный «Кванториум» - передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием для проведения занятий по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.

Особое внимание он уделил организации горячего питания в школах, поставив задачу министерству образования к 1 сентября в полном объеме обеспечить им всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс.

- Правительству Пензенской области, муниципальным образованиям в кратчайшие сроки принять необходимые правовые акты и проработать вопросы финансирования этой задачи. Напомню, что финансирование предполагается из трех источников: федерального, регионального и муниципального, - распорядился Иван Александрович.

Также губернатор рассказал о работе в сфере здравоохранения:

- Продолжается закупка автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе - реанимобилей, - констатировал глава региона. - Проведена работа по включению в федеральную адресную инвестиционную программу проекта строительства нового корпуса областного онкологического диспансера стоимостью более миллиарда рублей.

Иван Александрович поручил активизировать работу по устранению дефицита кадров в здравоохранении.

- В прошлом году в медицину пришли 257 новых специалистов. Инициатива Президента России об увеличении количества бюджетных мест в вузах, в том числе медицинских, позволит нам в ближайшие годы полностью решить эту проблему. Приоритет будет отдан регионам, - констатировал Иван Белозерцев.

При этом губернатор акцентировал внимание на том, что профориентационную работу с будущими специалистами нужно начинать уже со школьной скамьи.