В Пензе состоялось выездное совещание по обращениям граждан

Представители городской власти встретились с жителями, которые обращались в администрацию со своими проблемами.

Суть просьбы жильцов дома по улице Ворошилова, 21 проста: собственники близлежащего жилого дома №25 установили ограждение таким образом, что въезд во двор теперь осуществляется через территорию многоквартирного дома № 21.

Андрей Лузгин поручил ответственным лицам проработать данный вопрос с жильцами домов и представить предложения по урегулированию ситуации.

Также он обратил внимание заявителей на участок с другой стороны дома и предложил подумать над возможными вариантами его благоустройства и использования. Что здесь нужнее - сквер, детская площадка или парковка для автомобилей. Свободную территорию можно и нужно использовать для общественных нужд.

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

Еще одно обращение от жителей. По решению собственников многоквартирного дома по улице Карпинского были установлены бетонные блоки. После чего жителям частного сектора по улице Декабристов приходится добираться до своих домов сложным объездным путем. Поручение от Андрея Лузгина - подготовить предложения, взять решение проблемы на контроль.

По поручению губернатора Ивана Белозерцева представители городской власти осмотрели территорию, прилегающую к строящемуся цирку, обсудили вопросы благоустройства и приведения в надлежащий вид зданий на прилегающих территориях. Участники выездного совещания посетили и другие объекты города.