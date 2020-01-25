В Пензе отметили День российского студенчества

В рамках празднования в областном драматическом театре Иван Белозерцев встретился с группой студентов: 33 человека удостоены в 2019 году премии губернатора Пензенской области за достигнутые успехи в учебе, спорте, творчестве.

Иван Белозерцев отметил роль талантливых ребят в развитии Пензенской области и страны. Особое внимание уделил предстоящему празднованию 75-летия Победы:

«Сегодня некоторые политики, общественные деятели и организации пытаются переписать историю этой войны. Мы с вами не должны забывать, какой ценой завоевана эта Победа».

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор рассказал студентам о проекте «75 дней до Победы: Пост №1» по организации дежурства всех желающих жителей Пензенской области в Почётном карауле, совместно с кадетами и юнармейцами, на Монументе воинской и трудовой Славы г. Пензы в период с 25 февраля по 9 мая.

Глава областной исполнительной власти, вручил юношам и девушкам дипломы лауреата премии губернатора.

Праздничные гулянья в этот день состоялись в Пензенском государственном университете. Поздравляя виновников торжества, ректор пожелал студентам крепкого здоровья, хорошего настроения и успешно сдать сессию. Пяти студенткам-активисткам с прекрасным именем Татьяна Александр Гуляков вручил благодарности.

Вместе со студентами в этот день ректор поучаствовал в народных гуляниях. Хороводы и перетягивание каната, турнир по армрестрингу и зимнему футболу, выступления фолк шоу-группы «Зазноба» и участников зрелищного файер-шоу.

Фото предоставлено университетом

У студентов госуниверситета в Пензе есть и особая черта в праздновании Татьяниного дня. По давней традиции состоялись проводы студенческих отрядов вуза в лыжный агитпоход по районам Пензенской области.

Ну, и какой праздник без угощений. Каша из полевой кухни, медовуха. И конечно, вишенка на праздничном торте - блины, которые пек для студентов лично Александр Гуляков.