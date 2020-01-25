2020-01-25T15:44:14+03:00
Общество

В Саранске отметили 90-летие со дня образования Мордовской автономии

Торжественное собрание состоялось вчера в Республиканском дворце культуры
Анна ЧЕРНАЯ
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Мероприятие состоялась вчера.Мероприятие состоялась вчера.Фото: Пресс-служба Правительства РМ
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Обращаясь к участникам мероприятия, Владимир Волков подчеркнул, что обретение автономии еще крепче сплотило людей. Глава республики вспомнил имена тех, кто стоял у истоков образования Мордовии.

- Наша экономика, промышленность, сельское хозяйство показывают стабильный, уверенный рост. За последние пять лет валовый региональный продукт вырос на четверть, объемы промышленного производства в сопоставимых ценах увеличились почти в полтора раза. Реализовано более 100 крупных инвестпроектов, открыты новые заводы, создано около десяти тысяч новых рабочих мест, – рассказал Глава республики. - Причем наша промышленность ориентирована на наукоемкое, высокотехнологичное производство. Почти треть промышленной продукции, производимой в республике, является инновационной. И по этому показателю Мордовия - лидер в стране.

После рассказа о достижениях республики и планах на будущее Владимир Волков вручил высокие государственные награды.

Приветственный адрес от имени Полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова зачитал его заместитель Игорь Буренков:

- В Мордовии мирно живут трудолюбивые, гостеприимные, отзывчивые и добрые люди разных национальностей и вероисповеданий. Вы показываете пример добрососедства, единения всем, кто живет в нашей большой стране. В годы Великой Отечественной войны жители республики внесли свой вклад в нашу общую Победу, на фронте и в тылу. Вы чтите память о прошлом, сохраняете традиции и уверенно смотрите в будущее.

Гостем праздника стал также и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

- Республика Мордовия для нашей области является не просто граничащей территорией, но добрым соседом, регионом, связанным с нами одной судьбой. Во времена Российской империи часть будущей территории Республики входила в Пензенскую губернию, - подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что сегодня область и республику объединяют многочисленные связи в культурной и экономической сферах:

- Мы учимся друг у друга эффективным способам управления, обмениваемся ценным опытом в сфере производства, образования, культуры.

Иван Александрович пожелал жителям Мордовии активного развития региона, благополучия и процветания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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