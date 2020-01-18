Владимир Волков вручил награды работникам СМИ

По сложившейся традиции, на встрече с представителями СМИ Глава Мордовии Владимир Волков рассказал о ключевых направлениях работы в наступившем году. Как подчеркнул Глава республики, в первую очередь они будут связаны с задачами, поставленными Президентом России в Послании Федеральному Собранию.

- В основе всего - улучшение жизни людей, - отметил Владимир Волков. - Большое внимание глава государства уделил демографической ситуации - для республики это основной вопрос. Для нас сегодня нет более важной задачи, чем преодолеть последствия демографических провалов 90-х годов, добиться роста численности населения Мордовии.

Острейшей проблемой для демографии Владимир Путин назвал низкие доходы людей.

- В ближайшие годы мы направим все силы на снижение уровня бедности, повышение реальных доходов людей, - отметил Владимир Волков. - Владимир Путин призвал расширять практику оказания помощи на основе социальных контрактов. Это механизм, направленный на всестороннюю помощь гражданам с низкими доходами. Мордовия входит в число пилотных регионов, где эта работа уже ведется. В этом году на эти цели республика получит 317 миллионов рублей, с помощью социального контракта мы должны улучшить уровень жизни не менее трех тысяч человек.

Что касается здравоохранения, Мордовия активно включилась в масштабную работу по модернизации первичного звена, которую по поручению Президента ведет Минздрав России.

- В Мордовии провели инвентаризацию всей «первички» - сколько у нас объектов, в каком они состоянии, какого оборудования не хватает, какова транспортная доступность и обеспеченность кадрами, - отметил Владимир Волков. - Многое будет сделано уже в этом году.

В Послании Президент сделал акцент на повышении качества образования, укреплении социального статуса педагогов. Прибавка к зарплате для классных руководителей, по словам Владимира Волкова, затронет почти две трети всех учителей региона.

- Несмотря на определенные финансовые трудности в 2019 году, мы добились такого экономического роста, какого в республике еще не было, - отметил Владимир Волков. – По итогам минувшего года практически во всех отраслях мы наблюдаем положительную динамику, в том числе в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.

Кроме того, в 2019 году впервые удалось снизить госдолг Мордовии (причем сразу на 10%, выплачено 5 млрд. рублей).

Дальнейшее развитие республики будет определяться эффективностью работы по реализации национальных проектов. Только в прошлом году на нацпроекты направлено свыше 11 миллиардов рублей. Причем средства пошли на решение социально значимых вопросов, которые больше всего волнуют население.

- Национальные проекты для Мордовии - это реальная возможность ускорить решение проблемных вопросов, получить федеральное финансирование проектов, которые важны для жителей республики. Поэтому от СМИ мы ждем большей активности в информировании людей о возможностях и результатах нацпроектов, - подчеркнул Глава республики.

В честь профессионального праздника состоялось вручение государственных наград, а также награждение победителей и призеров журналистских конкурсов Главы РМ.