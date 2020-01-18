2020-01-18T11:48:41+03:00
Общество

Накануне Крещения

Некоторые правила поведения на водоемах во время проведения крещенских купаний
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Рождественские купания на Верхнем Царицынском пруду Москвы. Фото: Михаил ФроловРождественские купания на Верхнем Царицынском пруду Москвы. Фото: Михаил Фролов
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В преддверии Крещенской ночи Роспотребнадзор обратил внимание на противопоказания купания в проруби людям, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с заболеваниями мочеполовой системы. Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

Для тех же, кто решит искупаться в проруби, нелишне вспомнить некоторые правила поведения на водоемах. Окунаться следует в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей.

Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки. Помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно.

Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.

Рождественские купания на Верхнем Царицынском пруду Москвы. Фото: Михаил Фролов

Рождественские купания на Верхнем Царицынском пруду Москвы. Фото: Михаил Фролов

При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание.

Не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать.

После окунания разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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