2020-01-16T16:37:31+03:00
Общество

Для реализации положений Послания в Пензенской области создадут проектный офис

Сегодня в региональном правительстве состоялось совещание по вопросам выполнения поставленных главой государства задач
Анна ЧЕРНАЯ
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Иван Белозерцев акцентировал внимание на работе в социальной сфере.Иван Белозерцев акцентировал внимание на работе в социальной сфере.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Напомним вам, что в среду, 15 января, Президент России Владимир Путин выступил с традиционным Посланием Федеральному Собранию. На церемонии оглашения присутствовали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель Законодательного собрания Валерий Лидин.

Сегодня в регионе обсудили реализацию положений Послания. Обращаясь к членам правительства Пензенской области, Иван Белозерцев акцентировал внимание на работе в социальной сфере:

- 12 тысяч семей в нашем регионе могут стать получателями новой ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Нам надо быть полностью готовыми к предстоящей работе по этим и другим выплатам.

Губернатор отметил, что льготы для семей с детьми, объявленные Президентом, должны быть доступными, и потребовал свести проблемы в этой сфере к нулю: провести разъяснительную работу через СМИ и социальные сети, открыть дополнительные окна приема по этим вопросам в МФЦ, обеспечить возможность оформления документов в электронном виде. Кроме того, по мнению главы региона, нужно будет разработать необходимую нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок проведения работы в вышеназванном направлении, и открыть консультационную телефонную линию для жителей.

Глава региона указал на необходимость повышения эффективности такой формы поддержки граждан, как социальный контракт - в частности, предполагающий помощь малообеспеченным в переобучении и трудоустройстве. Иван Белозерцев поручил проанализировать возможности расширения данного вида содействия, изучить и внедрить лучшие региональные практики функционирования этого социального инструмента.

Затронув тему бесплатного питания детей с первого по четвертый класс, то губернатор напомнил, что в Пензенской области не первый год ведется работа в части обеспечения горячим питанием школьников. В настоящее время его получают 97,3% учеников, 18 тысяч из которых входят в льготные категории.

- Мы обязаны заботиться о здоровье детей. При этом школьники должны находиться в равных условиях. Надо подготовить анализ, почему 2,7%, все-таки, не охвачены горячим питанием. Надо, чтобы его получали 100% детей, - обозначил свою позицию глава области. - И вопрос качества питания школьников должен находиться на постоянном контроле.

С целью реализации положений Послания Президента РФ Иван Белозерцев распорядился оперативно создать региональный проектный офис, разработать подробную и конкретную дорожную карту, которая поможет в выполнении задач, поставленных главой государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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